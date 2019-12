BANCHE-ACER, PIOVE… GOVERNI LADRI

Share This





















di MARCELLO VALENTINO – Mi si viene a parlare di giustizia in uno stato marcio e corrotto in procinto di morire per leucemia fulminante, dove i giudici e i politici sono gli unici veri colpevoli di una corruzione abominevole. Solo un plotone di esecuzione potrebbe mettere fine all’agonia di un sistema marcio e irreversibilmente proiettato verso l’autodistruzione. Cos’è che tiene in vita il mondo? I soldi. Ma i soldi lo faranno anche finire. Domanda? Ma se le banche sono nate per fare soldi… come mai sono tutte sull’orlo del fallimento? e come mai, nonostante le ingenti perdite, non falliscono mai? Uno si può arrovellare il cervello per una vita o più, senza mai venirne a capo. E noi ci consoliamo con la TV, con le facce di quattro cretini che tutti i giorni ci vengono propinati a turno, con i social dove ognuno spara le proprie mostruose cazzate (DISTRAZIONI DI MASSA), ma tanto basta per tirare avanti. Ancora una banca salvata dal governo… cioè ancora una grande fregatura per tutti gli italiani, ma quando finirà questo sporco gioco al massacro? Durerà fino a quando non faremo saltare tutto in aria, ma quando accadrà? ACER/PARMABITARE… cantieri sotto sequestro, ok: apparentemente tutto a posto o forse no, ma perché la finanza non dà un’occhiatina ai bilanci di ACER? un uccellino mi ha cinguettato che forse sono un tantino taroccati… addirittura si CINGUETTA di inquilini morti che sono RESUSCITATI di soldi spariti… anzi VOLATILIZZATI, e di revisori dei CONTI improvvisamente ESONERATI, eccetera eccetera. Ma forse, se qualcuno volesse solo dare appena UN’OCCHIATINA agli ultimi 10 anni, forse si accorgerebbe che i CONTI sono talmente MAL fatti che GATTA ci COVA, e ne verrebbe fuori un gran CASINO, e troppe persone ne dovrebbero RISPONDERE. Ma i miei sono solo dubbi suggeritomi da un uccellino un po’ cinguettante… Ma se TANTO mi dà TANTO, dopo i cantieri SEQUESTRATI forse sarebbe il caso di dare UN’OCCHIATA, no? E non è perché è NATALE che bisogna per forza essere più BUONI. Intanto, in attesa che qualcosa si muova, vi anticipiamo che con l’anno nuovo arriveranno delle altre novità molto APPETITOSE su questo caso, non certamente per gli INTERESSATI, che per NATALE masticheranno certamente AMARO… A tutti gli altri e in special modo ai nostri sponsor e naturalmente ai nostri affezionatissimi lettori un Buonissimo Natale e uno sfavillante 2020.