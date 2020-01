10 segreti sull’alimentazione che (forse) non conosci

Share This





















Ci sono delle regole sull’alimentazione, purtroppo non sempre conosciute, che fanno davvero la differenza a tavola: aiutano a mantenere la linea, a non ingrassare e ad avere un metabolismo attivo. Tu quante ne conosci? Eccone 10.

La regola delle 5P

Non associare mai nello stesso pasto questi cinque alimenti: pasta, pane, pizza, polenta e patate, cerca di sostituirli invece tra di loro (se mangi la pasta, ad esempio, rinuncia agli altri 4 alimenti, e così via). Non saltare mai i pasti. È un errore, così come lo è eccedere con il cibo.

Non saltare mai la prima colazione: dodici ore di digiuno possono essere controproducenti per l’organismo, perché diminuiscono l’efficienza fisica e mentale, alterando il metabolismo.

Quante calorie? C’è un metodo molto semplice per calcolare quante calorie abbiamo bisogno ogni giorno per sostenere il nostro organismo. Se lavori in ufficio moltiplica il tuo peso x23 e aggiungi 580. Se invece fai un lavoro dove hai diverse occasioni per muoverti e fare qualche passo moltiplica il tuo peso x26 e aggiungi sempre 580. Se sei sportiva moltiplica il tuo peso x30 e aggiungi 580. Ricorda di non scendere mai sotto le 1.200 calorie giornaliere, potrebbe essere dannoso.

Durante la giornata dividi così le calorie

20% a colazione, 5% nello spuntino di metà mattina, 40% a pranzo, 5% a merenda e il restante 30% a cena. La maggior parte delle calorie dovrebbe essere assunta entro l’ora di pranzo, per fornire al corpo l’energia necessaria per la prosecuzione della giornata. Per dormire non servono calorie!

Vuoi una pelle idratata?

Secondo alcuni studi bisogna bere almeno sei bicchieri di acqua al giorno per consentire alla pelle di rimanere idratata. Ricorda anche che due litri d’acqua al giorno sono l’apporto ottimale per il nostro fisico.

Attività fisica

È lo strumento ideale per perdere peso, e lo sai già. Infatti consente al corpo di ottenere un riequilibrio metabolico eccezionale. Ma ricorda che se fai sport regolarmente (almeno tre volte a settimana, per un’ora a seduta) difficilmente accumulerai grasso!!

Cellulite

Uno dei principali obiettivi per chi ne soffre è quello di evitare tutto ciò che favorisce la ritenzione idrica, come ad esempio sale e tutti i cibi che ne contengono quantità elevate, come salumi e formaggi. Le patate invece, grazie al potassio di cui sono ricche, sono un buon antidoto contro la ritenzione idrica.

Fermati prima!

Sai quanto impiega il messaggio di sazietà ad arrivare al cervello? Circa 15 minuti. E sai quanto cibo si può mangiare in quindici minuti? Una teglia di lasagne! Fermati prima che sia troppo tardi. Finisci sempre i pasti un po’ prima del senso di sazietà, anche se hai ancora un po’ di fame, vedrai che in pochi minuti passerà.

Questione di misure

Un recente studio ha dimostrato che il grasso addominale, se presente in quantità elevate, può essere rischioso per la salute, molto di più di quanto non lo sia il grasso sui fianchi o su altre parti del corpo. Misura il tuo girovita. Per gli uomini non dovrebbe superare i 102 cm, mentre per le donne 88 cm.

Un caffè per finire. Ok al caffè dopo i pasti, che aiuta la digestione e attiva un processo che permette di bruciare più calorie anche a riposo. Inoltre la caffeina, oltre a togliere temporaneamente la sensazione di stanchezza, può essere considerata un (leggero) diuretico.

