Bibbiano blindata aspetta Lega e Sardine

Bibbiano col centro blindato nel giorno della doppia manifestazione di Lega e Sardine. Sono oltre 200 gli uomini delle forze dell’ordine – tra cui artificieri e unità cinofile, reparto mobile della polizia e battaglione dei carabinieri – chiamati oggi a presidio del Comune reggiano della Val d’Enza, simbolo dell’inchiesta sugli affidi, dove stasera ci saranno Lega e Sardine con le rispettive manifestazioni. Nel piccolo comune, di circa 10mila abitanti, sono attese migliaia di persone, almeno 7mila.

Il Carroccio, con Matteo Salvini in prima fila insieme alla candidata alla presidenza dell’Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni, sarà dalle 18 in piazza della Repubblica, di fronte al municipio. Sarà l’occasione, ha precisato ieri il leader della Lega, non per un comizio “ma una festa di famiglie”. Un’ora dopo è fissato il ritrovo delle Sardine, nell’adiacente piazza Libero Grassi.

