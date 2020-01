Salvini: in Emilia-Romagna si può cambiare

Il 26 gennaio si può dimostrare che la regione merita di meglio

“Mi auguro che il 26 gennaio dimostriate al mondo che l’Emilia-Romagna è altro e merita di meglio rispetto a questa gente del Partito Democratico che sta dormendo da 50 anni”. Alle consultazioni “mancano 18 giorni: ho bisogno che voi parliate con il mondo, prendiate le agende di Whatsapp” per contattare persone visto che “c’e tanta gente che è indecisa, che dorme, che è depressa, è incazzata. Per la prima volta dopo 70 anni si può cambiare la storia e Fontevivo è la testimonianza che volere è potere”. Così, il segretario della Lega, Matteo Salvini si è rivolto, in un incontro elettorale, ai cittadini di Fontevivo, realtà del Parmense, guidata da una amministrazione del Carroccio.

fonte ansa