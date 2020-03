Altri due frati saveriani morti a Parma

Share This





















Sono 15 gli anziani missionari deceduti nella casa madre

È una tragedia senza fine quella che sta vivendo la comunità dei saveriani di Parma a causa della pandemia Covid-19. Nella casa madre, dove sono ospitati i missionari anziani definitivamente rientrati dalla propria attività in tutti i Paesi del mondo, si contano 15 vittime per il contagio. Gli ultimi a perdere la vita sono stati padre Angelo Costalonga e fratel Lucio Gregato. Avevano 88 e 79 anni.

Entrambi avevano operato soprattutto nei Paesi centrali dell’Africa, come Burundi e Congo, anche se padre Angelo, dal 1975, era diventato l’incaricato dell’ordine per la documentazione fotografica ed aveva visitato tutte le missioni saveriane in giro per il mondo.

fonte ansa