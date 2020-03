Artigiani pronti per le emergenze domestiche

Share This





















Comune e Associazioni di categoria hanno raccolto professionisti pronti ad intervenire per emergenze domestiche nel rispetto del DPCM – COVID

Una squadra di artigiani pronta ad intervenire per le emergenze domestiche, nel rispetto delle norme di sicurezza: garantiti gli interventi di riparazione dei professionisti.

Il Comune di Parma, insieme alle Associazioni di categoria APLA, CNA, e GIA ha predisposto un elenco di professionisti selezionati, che si sono messi a disposizione, durante questo periodo, per effettuare interventi di emergenza.Dall’idraulico, all’elettricista, dal tecnico del computer al meccanico per auto si può richiedere un pronto intervento per una riparazione o un’assistenza.

“Dopo aver raccolto e diffuso le liste relative ad esercizi che effettuano a Parma, in queste settimane, delivery sia food che di altri beni, nel rispetto delle normative vigenti, abbiamo predisposto un elenco di artigiani del territorio, garantiti dalle associazioni di categoria, che, sempre nel rispetto del DPCM in vigore​, svolgeranno i servizi di assistenza necessari in caso di guasti o emergenze domestiche. In momenti come quelli che stiamo vivendo” sottolinea l’Assessore Cristiano Casa “è importante sapere che, in casi di necessità, ci sono artigiani di comprovata professionalità in grado di intervenire prontamente e professionalmente” Gli elenchi vengono prontamente aggiornati sulla base delle segnalazioni pervenute.



Immagine Web di Pierluigi Bianchi Morosini 328 2844944 Assistenza pc e software da remoto

D’Ambrosio Francesco 329 0303448 Edilizia urgente – in filiera con attività consentite

Pensato Costruzioni Snc 333 5217931 Edilizia urgente – in filiera con attività consentite

Pensato Rosalba 370 3056477 Edilizia urgente – in filiera con attività consentite

Piemme Srl 335 5354707 Edilizia urgente – in filiera con attività consentite

RO.VI Sas 0521 642077 Edilizia urgente – in filiera con attività consentite

Panciroli Andrea 336 425024 Edilizia, riparazioni impianti elettrici e idrici

G. Bonomi Srl 0521 786838 0521 773281 fornitura schermi protettivi in plexiglass

MEBO S.R.L. 0521 630261 Impianti termoidraulici e antincendio

Pulicenter di Trasarti Stefania e c. snc 0521 255657 348 7388721 Pulizie e sanificazione ambienti

Accorsini Alberto & C. S.A.S. 0521 986485 Riparazioni auto

Erregi Srl 0521 987587 Riparazioni auto

Essepi Autoriparazioni Di Lupia Tommaso 0521 255499 Riparazioni auto

Gruppo Zatti 800 984413 Riparazioni auto

Villani di Villani Vittorino e c. Snc 0521 638112 Riparazioni auto

Auto Sport Snc 0521 782211 346 5011444 Riparazioni auto, gommista, elettrauto

Autocarrozzeria Officina Violi & Alfieri Srl 0521 273257 370 3057422 Riparazioni auto, gommista, elettrauto, pronto intervento

Carrozzeria Lauro s.n.c. 0521 772442 338 7750807 Riparazioni auto, gommista, elettrauto, pronto intervento

Nitrokar Garage Parma di Davide Longo 324 8854946 Riparazioni auto, gommista, elettrauto, pronto intervento

Officina Badalotti Manuel 0521 647154 Riparazioni auto, gommista, elettrauto, pronto intervento

Professionalcar srl 0521 776801 Riparazioni auto, gommista, elettrauto, pronto intervento

Carpana Impianti di Luca Carpana 335 1293430 Riparazioni impianti elettrici

Colletta Energy di Colletta Paolo 339 1936773 Riparazioni impianti elettrici

Gabriele Mantegari 335 6786527 Riparazioni impianti elettrici

Pavesi Elettroservizi 335 6126157 Riparazioni impianti elettrici

Vignali & Manici srl 0521 241705 349 7880240 Riparazioni impianti elettrici

Cilux di Patrì Alfonso 335 8361051 Riparazioni urgenti – impianti elettronici di sicurezza etc.

Studio Sicurezza Srl 0521 982392 Riparazioni urgenti – impianti elettronici di sicurezza etc.

G.M. srl 335 5919117 Spurgo fognature civili e domestiche

Mora di Mora Afro & C. Snc 0521 986090 Termoidraulici riparazioni urgenti

Azzali & Bertoncini Sas 0521 462554 339 2443141 Termoidraulici riparazioni urgenti

Brozzi Devid 0521 060036 338 6188478 Termoidraulici riparazioni urgenti

MDP Tecnologys.r.l. 338 9858832 Termoidraulici riparazioni urgenti

T.C. Termoidraulica 338 8160365 Termoidraulici riparazioni urgenti

Cabassa Service di Cabassa Michele 0521 944616 339 7798913 Termoidraulici riparazioni urgenti – assistenza caldaie

Chiave Snc 337 600669 Termoidraulici riparazioni urgenti – assistenza caldaie

Climan S.R.L. 0521 944488 Termoidraulici riparazioni urgenti – assistenza caldaie

Idro Calor S.A.S. di Dilda Gianluca E C. 0521 673254 Termoidraulici riparazioni urgenti – assistenza caldaie

Parmaclima srl 0521 788511 800 276166 Termoidraulici riparazioni urgenti – assistenza caldaie

Sassi Massimo 335 8390293 Termoidraulici riparazioni urgenti – assistenza caldaie

Termotecnica Parmanese 0521 982268 348 0435561 Termoidraulici riparazioni urgenti – assistenza caldaie

Proposte spontanee