Coronavirus: in regione 412 nuovi casi, ‘numero mai così basso’

Commissario Venturi: ‘Ma che nessuno si illuda, io per primo’

Nella lotta al coronavirus “non facciamo troppo conto sui numeri di oggi ma abbiamo diversi elementi che ci inducono ad essere moderatamente soddisfatti. I dati sono positivi ma abbiamo bisogno di conferme, abbiamo 412 casi in più rispetto a ieri: un numero così basso non lo avevamo mai visto”. Lo ha detto, in un passaggio del suo intervento in diretta Facebook, il commissario ad acta per l’emergenza in Emilia-Romagna, Sergio Venturi. Di fatto, ha proseguito, “sono sostanzialmente 50 casi per provincia: se fosse confermato sarebbe sarebbe un deciso decremento: ma – ha concluso – non voglio che nessuno si illuda, io per primo”.

Il bollettino quotidiano. Sono 13.531 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 412 in più di ieri. I morti sono 95 in più rispetto a ieri, con il totale che passa a 1.538. Sono i dati diffusi dal commissario straordinario all’emergenza Sergio Venturi nel suo briefing quotidiano. Complessivamente, sono 5.896 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (170 in più rispetto a ieri). Continua ad aumentare, anche se in maniera contenuta, il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva che sono 351, 18 in più rispetto a ieri.

fonte ansa