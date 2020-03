Morto vigile del fuoco in servizio a Parma

Share This





















Il decesso nella notte dopo il contagio, cordoglio del corpo

Un vigile del fuoco in servizio a Parma è morto dopo essersi ammalato di Coronavirus. A dare la notizia è con un tweet lo stesso Corpo.

“Giorgio Gardini non ce l’ha fatta. Il nostro collega è mancato stanotte dopo essersi ammalato per il Covid-19. Il Capo del Corpo Dattilo e tutti i vigili del fuoco si stringono al dolore della famiglia di Giorgio e dei colleghi del comando di Parma”.

fonte ansa