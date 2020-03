Trasporto pubblico con restrizioni

Share This





















Di domenica TPL ridotto a 5 linee operative e fino alle 20 (passaggi con frequenza festiva)

Da domenica 29 marzo e per tutte le domeniche, ​nel caso proseguano le restrizioni governative e regionali, il servizio di Trasporto Pubblico Locale sarà ridotto: effettueranno servizio 5 sole linee di autobus, operative con frequenza festiva e fino alle ore 20.

Le linee attive individuate dal provvedimento, che rientra nelle misure previste per il contrasto e contenimento del Coronavirus, saranno la 2, la 3, la 5, la 7 e la 8.

Si tratta infatti di quelle linee essenziali, derivanti dall’esperienza di anni di servizi potenziati festivi, necessarie per garantire il servizio alle maggiori strutture ospedaliere cittadine anche da parte di tutto il personale medico e paramedico impegnato a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.

Inoltre è in corso di riprogrammazione il servizio giornaliero in modo che nella prossima settimana si possa portare a ridurre l’orario di servizio alle 20.00 , almeno per gran parte delle 8 linee oggi attive.

Nei prossimi giorni verranno fornite altre comunicazioni in vista di ulteriori adeguamenti del servizio serale e del servizio diurno.

Comune e Provincia di Parma sono già al lavoro, insieme a Tep, SMTP e rappresentanze sindacali, per ridurre ulteriormente le frequenze, assicurando il servizio minimo necessario,​ma atto a garantire il servizio pubblico cittadino .