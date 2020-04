Bagnini: ‘Senza vaccino la vacanza non parte’

Share This





















Box plexiglass in spiaggia? ‘Una follia’. A Rimini i lettini sono a noleggio a casa

Vedono nero i gestori degli stabilimenti balneari di Rimini nei confronti della prossima stagione estiva. “Fino a quando non troveremo un vaccino, la vacanza balneare difficilmente potrà partire”, afferma il presidente della Cooperativi Bagnini di Rimini Sud, Mauro Vanni, che considera la stagione già “gravemente danneggiata”. Il timore della categoria non è se riaprire, ma a quali condizioni. “Gli stranieri non potranno venire. Gli spostamenti degli italiani saranno difficilissimi: faccio fatica – spiega Vanni – a pensare che uno che ha risparmiato tutto l’anno per godersi la vacanza, possa venire in riviera o altrove per viverla con la tensione del potersi ammalare”. In più, aggiunge il presidente, “molte persone avranno utilizzato le ferie in questo periodo per stare a casa, le aziende in agosto probabilmente non chiuderanno per recuperare il periodo di fermo, le scuole potrebbero iniziare ai primi di settembre”.

Quanto alle proposte e idee di box in plexiglass intorno agli ombrelloni come misura anti coronavirus, “sono delle follie che ci indignano: sparate estemporanee di qualcuno che vuole farsi pubblicità quando ora i problemi sono ben altri”, dice Vanni. Proposte fatte “senza aver consultato le categorie – aggiunge – di gente che non sa neanche di che cosa parla. Chiunque conosca il turismo balneare sa benissimo che è improponibile chiudere una persone dentro un box di plexiglass sotto il sole d’estate quando ci sono 40 gradi”. Non si tratta dell’unica proposta giunta alle orecchie dei ‘bagnini’ riminesi. Ci sono anche i tunnel igienizzanti attraverso cui le persone possono passare e gli erogatori lungo le pedane che spruzzano soluzioni disinfettanti.

Intanto a Rimini i lettini da spiaggia vengono consegnati a domicilio in questi giorni in attesa che la stagione estiva parta. L’idea è dei gestori di due stabilimenti balneari, il 66A e il 67, che su Facebook hanno promosso la loro iniziativa commerciale. Questa consiste nell’affittare i lettini che vengono consegnati a casa già da ora in modo da poterli sfruttare in giardino o sui balconi.

