Share This





















Proroga termini. C’è tempo fino al 31 maggio 2020 per fare domanda.

Proroga termini del Bando distrettuale “Fondo Affitto” per erogare contributi ai nuclei in locazione.

In accordo con i Comuni del Distretto si è ritenuto di prorogare al 31 maggio 2020 il termine di scadenza per l’Avviso Pubblico relativo alla raccolta delle domande per il FONDO REGIONALE PER L’ACCESSO ALL’ABITAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N.24/2001 E SS.MM.II. DI CUI ALLA DGR N.1815/2019 la cui chiusura era prevista per il 9 aprile.

Tale decisione si è resa necessaria a causa degli ovvi disagi creati dalla situazione contingente e alle misure di restrizione Covid 19. Sia gli uffici di Acer che i Caaf e patronati sono infatti impossibilitati a supportate le persone nella compilazione della domanda. E’ proseguita regolarmente la ricezione delle domande on line ma si ritiene necessario garantire a tutti tale opportunità.