Coronavirus, i fatti del giorno – In Francia oltre 13mila vittime

Hotel a Napoli lancia messaggi di speranza con la luce. Morta in India turista italiana

21.24 – Usa superano i 18.000 morti – Gli Stati Uniti superano i 18.000 morti a causa del coronavirus: sono per esattezza 18.002. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

21.07 – In Turchia coprifuoco di 48 ore – La Turchia ha imposto un coprifuoco di 48 ore a partire dalla mezzanotte di oggi nelle 30 città metropolitane, tra cui Istanbul e la capitale Ankara, e nella provincia settentrionale di Zonguldak per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il ministero dell’Interno turco.

19.38 – Conte, chiusura fino al 3 maggio – “Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciando il nuovo dpcm. Dal 14 aprile aperte cartolibrerie e librerie, negozi per neonati e bambini e taglio dei boschi. “Il lavoro per la fase 2 è già partito, non possiamo aspettare che il virus sparisca dal nostro territorio. Servirà un programma articolato e organico su due pilastri: un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro”. ha aggiunto Conte

19.34 – Francia, oltre 13.000 morti – Sono 13.197 questa sera i morti di Coronavirus in Francia dal 1 marzo, sommando i decessi in ospedale delle ultime 24 ore (554 per un totale di 8.598) e quelli delle case di riposo (totale di 4.599). Lo ha comunicato il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon.

19.03 – Google e Apple insieme per tracciamento contagio – Google e Apple collaborano per un progetto di tracciamento del contagio del coronavirus che può aiutare i governi. Lo annunciano in un comunicato congiunto. A maggio renderanno disponibili strumenti (Api) per gli sviluppatori che stanno progettando le app per le istituzioni mondiali e che consentiranno il dialogo e “l’interoperabilità tra i dispositivi Android e iOS”. Mentre “nei prossimi mesi” renderanno disponibile una piattaforma di contact tracing basata sul Bluetooth dando “massima importanza a privacy, trasparenza e consenso” degli utenti.

18.56 – Usa verso 500.000 casi, 17.836 morti – Gli Stati Uniti superano i 17.000 morti per coronavirus e si avviano verso i 18.000. Secondo le rilevazioni della John Hopkins University, i casi sono 473.093 e i decessi 17.836.

18:23 – Coronavirus: altri 980 morti in Gb, è nuovo record – Il Regno Unito sfiora la drammatica soglia psicologica di 1.000 morti in più per coronavirus in 24 ore, con altri 980 decessi, nuovo record assoluto in un singolo giorno per il Paese. Lo confermano i dati del dicastero della Sanità, con un totale di morti registrati che sale a 8.958, in larga misura concentrati in Inghilterra (epicentro Londra) ed escluse alcune centinaia che si stimano vi siano stati in ospizi o case. I contagi censiti superano intanto quota 70.000, con una curva di crescita di 5.706, mentre i test salgono a 16.000 al giorno.

18:09 – Lombardia, in calo morti e ricoveri terapia intensiva – In Lombardia i casi positivi sono 56.048 con una crescita di 1246, mentre ieri erano stati 1388. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che sono 1202, con un calo di 34, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 11.877 con un aumento di 81. Cala anche la crescita dei deceduti che sono con 10.238, con 216 morti mentre ieri erano 300. E’ quanto ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, confermando che “il trend è in diminuzione”

18:02 – Coronavirus: 18.849 le vittime, 570 più di ieri – Sono 18.849 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 570. Giovedì l’aumento era stato di 610. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

18:02 – Coronavirus: 30.455 i guariti, 1.985 più di ieri – Sono 30.455 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.985 in più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.979.

18:01 – Coronavirus:calano ancora terapie intensive e ricoveri – Calano ancora per il settimo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.497 i pazienti nei reparti, 108 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.202 sono in Lombardia, in calo di 34 rispetto a ieri. Dei 98.273 malati complessivi, 28.242 sono poi ricoverati con sintomi – 157 in meno rispetto a ieri – e 66.534 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

18:01 – Coronavirus: 98.273 i malati, 1.396 più di ieri – Sono complessivamente 98.273 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.396. Giovedì l’incremento era stato di 1.615. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile.

17:37 – Oms, virus rallenta in Italia e Ue, accelera in Africa – “La scorsa settimana abbiamo assistito ad un benvenuto rallentamento dell’epidemia in Italia, Spagna, Germania e Francia”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus​ nel consueto briefing. Allo stesso tempo, ha detto, si assiste a un’accelerazione allarmante in altri paesi, come in Africa”.

17:32 – Cremlino, telefonata Putin-Trump sull’accordo Opec – Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica nel corso della quale hanno discusso delle misure per contrastare l’epidemia di Covid-19 e della situazione nel mercato mondiale del petrolio, “incluso l’accordo, che si sta elaborando nel formato Opec+, per ridurre la produzione in modo da stabilizzare i prezzi del greggio a livello globale”. Lo riferisce il Cremlino precisando che il dialogo tra i presidenti di Usa e Russia è avvenuto su iniziativa americana.

16:48 – Coronavirus: scoperto motore che lo fa moltiplicare – Descritta la struttura del motore molecolare che permette al virus SarsCoV2 di moltiplicarsi. Il risultato, pubblicato su Science, rende più facile mettere a punto farmaci mirati contro la Covid-19. Il motore è l’enzima polimerasi nsp12, lo stesso che è il bersaglio dell’antivirale remdesivir utilizzato contro il nuovo coronavirus, ma nato come arma anti-Ebola. Autore della ricerca è il gruppo di Yan Gao, dell’Università Tsinghua di Pechino.

16:41 – Bozza dpcm proroga lockdown fino al 3 maggio, aprono librerie – Arriva la proroga dal 14 aprile al 3 maggio del “lockdown” per ridurre il contagio da Coronavirus. La bozza del dpcm in fase di elaborazione in queste ore, a quanto si apprende, confermerebbe tutte le misure che limitano gli spostamenti e le attività produttive. Ma ci sarebbero alcune novità: potrebbe ripartire il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, potrebbero riaprire le librerie e i negozi di vestiti per bambini e neonati, ovviamente solo nel caso in cui potranno garantire tutte le regole di sicurezza.

15.34 – Coronavirus: altri 2 medici deceduti,bilancio a 109 – Altri due nomi si aggiungono alla lista dei medici morti per l’epidemia da Covid-19: sono Gianframnco D’Ambrosio, ginecologo e medico di famiglia, e Gaetano Portale, chirurgo. Il totale dei camici bianchi deceduti, secondo l’aggiornamento della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), sale cosi a 109.

13:35 Rimpatriate a Roma dalla Russia 130 persone – E’ atterrato stame a Roma Fiumicino un volo speciale organizzato dall’ambasciata a a Mosca e dai consolati generali di Mosca e San Pietroburgo che ha rimpatriato 130 tra italiani e stranieri residenti in Italia che erano rimasti bloccati in Russia dopo la sospensione dei voli di linea tra Russia e Itlaia lo scorso 31 marzo. Lo fa sapere l’ambasciata italiana a Mosca.

12:35 Brusaferro, età media dei deceduti per coronavirus è 80 anni – L’età media dei decessi per Covid-19 si conferma ‘di circa 80 anni, sono in maggioranza uomini e con più patologie’. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’andamento della pandemia.

12:27 Morta in India ultima turista italiana ricoverata – Dopo cinque settimane ricoverata in India è deceduta Mirella Ferillo, la signora romana che, durante un viaggio in India con un gruppo di turisti italiani, è risultata positiva al coronavirus. Lo racconta al quotidiano Times of India la dottoressa Sushila Kataria, responsabile dell’equipe medica dell’ospedale privato Medanta, che ha seguito dal primo giorno gli italiani ricoverati nella clinica. Ferillo, che era vissuta in Nigeria per dieci anni, dove aveva insegnato, aveva 79 anni. Era partita per l’India a fine febbraio e si era ritrovata nel gruppo di una ventina di turisti italiani in cui viaggiava anche Andrea Carli, il medico di Codogno morto a Jaipur lo scorso 19 marzo.

11:41 Il Belgio supera la soglia dei tremila morti – Il Belgio supera la soglia dei tremila morti, lo hanno annunciato le autorità sanitarie nella consueta conferenza stampa. ‘Nelle ultime 24 ore ci sono stati segnalati 325 morti e 171 nelle case di riposo nelle Fiandre segnalati tra il 18 ed il 31 marzo che portano ad un totale di 3.019 morti’, ha detto il virologo Emmanuel Andre.

10:47 Hotel Napoli lancia messaggi speranza con luce – Prima un cuore, poi la parola LOVE che nei prossimi giorni verrà sostituita con HOPE, speranza, proprio quello di cui l’umanità ha bisogno in un momento così buio: anche a Napoli la catena internazionale di alberghi NH ha deciso di usare la luce come un pennello e la faccita del suo hotel come una tela, per trasmettere fiducia nel prossimo disenando loghi e messaggi visibili da mezza città.

10:01 Gualtieri: Non chiediamo mutualizzazione del debito – ‘Non chiediamo la mutualizzazione del debito passato, ma che le risorse necessarie per la sfida contro il virus siano risorse comuni’. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, parlando ad Uno Mattina del Mes e dei coronabond che l’Italia propone con altri Paesi. Crimi: Mes non attivato, sbaglia chi lo dice.

09:59 Von der Leyen: dall’Eurogruppo un risultato cruciale. ‘Accolgo con favore il risultato cruciale raggiunto ieri dall’Eurogruppo e il sostegno a Sure per mantenere le persone al lavoro’, scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, precisando che l’esecutivo da lei guidato ‘risponderà alla richiesta per un’azione decisiva attraverso un recovery plan e un Quadro finanziario pluriennale rafforzato’.

09:11 Mattarella, grazie a polizia per impegno straordinario – L’emergenza sanitaria ‘ha determinato un impegno straordinario delle forze di polizia, chiamate a vigilare sull’osservanza delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, ma anche a concorrere alle attività di sostegno, comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini’. Così il presidente Mattarella in un messaggio per il 168/mo anniversario della nascita del Corpo ricordando come ‘la vocazione alla prossimità e all’impegno sociale consente di cogliere tempestivamente i bisogni delle persone offrendo loro risposte costruttive e coerenti con i valori costituzionali’.

08:13 Oltre 95.000 morti nel mondo – Oltre 95.000 persone sono morte finora a livello mondiale a causa del coronavirus, con un incremento di circa 5.000 decessi rispetto a ieri: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della Johns Hopkins University. Nello specifico, il bilancio dei morti è ora a quota 95.735 a fronte di un numero complessivo di 1.602.216 casi accertati, circa un terzo dei quali (il 29%) registrati negli Stati Uniti (466.033). Nel complesso le persone guarite sono 355.079 nel mondo, ma negli Usa questa quota continua a rimanere molto bassa (25.988). Gli Stati Uniti hanno registrato altri 1.783 decessi correlati al nuovo coronavirus in 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins.

fonte ansa