Coronavirus, i fatti più importanti della giornata di ieri. Oltre 23mila i morti negli Stati Uniti

‘Trump non licenzierà Fauci’. Gli appelli del Papa. La Spagna prova a ripartire, sanitari e alcuni amministratori sono contrari

23:16 – Coronavirus: Usa, oltre 23 mila morti, 572 mila casi . In Usa i casi di coronavirus sono arrivati ad oltre 572 mila, i morti hanno superato i 23 mila. Lo riferisce il sito della Johns Hopkins University.

19:47 – Casa Bianca, Trump non licenzierà Fauci – Il presidente Donald Trump non licenzierà Anthony Fauci, il super esperto della task force Usa contro il coronavirus. Lo rende noto la Casa Bianca dopo che in giornata il presidente aveva ritwittato un cinguettio nel quale si affermava che era arrivato il tempo di “silurare Fauci”.

19:33 – Catalfo,dl aprile bonus a 800 euro e reddito emergenza – “Stiamo lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre un Reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione”. Lo scrive su Fb il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sottolineando che si tratta di “obiettivi che porteremo a termine perché in questa crisi, l’ho detto e lo ribadisco, nessun lavoratore e nessun cittadino deve rimanere indietro”

18:39 – Cts: calo morti sarà ultimo effetto misure – “Quando potremo vedere gli effetti delle misure di contenimento anche sui decessi? Credo sia l’ultimo indicatore a diminuire perché il tempo che intercorre tra contagi e decessi è il più lungo, purtroppo è l’ultimo degli indicatori che vedremo deflettere”. L’ha detto Giovanni Rezza componente del Comitato tecnico-scientifico nella conferenza stampa alla Protezione civile. “Sicuramente c’è stata una diminuzione, ma prima vedremo diminuire i casi e poi i decessi. Ecco perché dobbiamo consolidare i dati e resistere”.

18:22 – Cts, ancora in fase 1, morti per contagi pregressi – “Siamo ancora in fase uno, non c’è dubbio. Segnali positivi ci sono ma il numero dei morti è ancora elevato perché è da attribuire a contagi precedenti. I numeri diminuiscono lentamente perché si riferiscono ai contagi”. E’ la precisazione di Giovanni Rezza dell’Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico nella conferenza stampa alla Protezione civile.

18:09 – Coronavirus: 103.616 i malati, 1.363 più di ieri – Sono complessivamente 103.616 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.363 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.984. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

18:05 – Cuomo, penso che il peggio a New York sia passato – “Penso che il peggio sia passato se andiamo avanti con intelligenza”: lo ha detto il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, nel briefing quotidiano sul coronavirus. “Stiamo controllando la diffusione del virus”, ha aggiunto.

17:19 – Bonus baby sitter arriva il 15,a Inps 40mila domande – “I 200.000 congedi parentali richiesti sono stati retribuiti per la grande maggioranza direttamente dalle aziende ai dipendenti, mentre le oltre 40.000 domande per il bonus baby sitting sono al vaglio dell’Inps per andare in pagamento (nel libretto famiglia) il 15 aprile anch’esse”. Lo si legge in una nota del governo.

17:04 – Coronavirus: domani riunione ministri finanze G7 – I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del G7 si riuniranno domani. Lo riporta l’agenzia Bloomberg.

16:38 – P.Chigi, fake news su Mes rischiavano di dividere il Paese – Il 10 aprile il premier Conte “come ogni volta” in conferenza stampa “ha illustrato i provvedimenti adottati, ha spiegato e chiarito i fatti più rilevanti e ha risposto a tutte le domande dei giornalisti, tanto sull’emergenza coronavirus quanto sul Mes. Nell’occasione ha smentito vere e proprie fake news che rischiavano di alimentare divisioni nel Paese e di danneggiarlo, compromettendo il “senso di comunità”, fondamentale soprattutto in questa fase di emergenza”. Lo precisa l’ufficio stampa di Palazzo Chigi.

16.32 – Bonaccorsi, andremo al mare in estate, a studio misure – “Andremo al mare questa estate. Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così”. Lo ha detto il sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, a Rainews. “Ci stiamo lavorando – ha spiegato – dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l’ipotesi di un distanziamento”

16:08 – Coronavirus: Amazon assume altre 75.000 persone – Amazon intende assumere altre 75.000 persone per far fronte al balzo della domanda a causa del coronavirus. Le nuove assunzioni si vanno ad aggiungere alle 100.000 a tempo pieno e part time annunciate nelle scorse settimane. “Siamo orgogliosi di annunciare che l’impegno a 100.000 posti di lavoro è stato completato e che i nuovi dipendenti già lavorano negli Usa. Continuiamo a sperimentare un aumento della domanda e continueremo ad assumere creando ulteriori 75.000 posti”, afferma Amazon in una nota.

15:45 – Muore marinaio a bordo portaerei Roosevelt – Primo marinaio morto per coronavirus a bordo della portaerei americana Theodore Roosevelt, dopo che il suo comandante e’ stato rimosso per aver rivelato ai media una lettera in cui sollecitava un’azione piu’ decisa del Pentagono contro la diffusione a bordo del Covid-19. La Marina ha detto che il militare, la cui identità non è stata ancora resa nota, era risultato positivo lo scorso 30 marzo ed era stato sbarcato. Il 9 aprile era stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale della Marina militare a Guam.

15:03 – A studio anticipo apertura moda, automotive, metallurgia – Far ripartire alcune attività prima della fine del lockdown, magari già dalla prossima settimana, partendo da alcune filiere nelle quali il lavoro si può con più rapidità riorganizzare in sicurezza: è una delle ipotesi cui lavora il governo per preparare con ‘gradualità’ la fase 2. Tra le ‘candidate’ a riaprire i cancelli, secondo quanto apprende l’ANSA, ci sarebbero le filiere della moda, l’automotive e della metallurgia. Al momento si tratterebbe solo di ipotesi, da valutare anche con le parti sociali.

14:42 – Trump ritwitta, tempo di silurare Fauci – “Time to #FireFauci” (Tempo di silurare Fauci)”: lo ha scritto Donald Trump ritwittando un post con tanto di hashtag dell’ex candidata repubblicana alla Camera Deanna Lorraine, dopo che il super esperto della task force della Casa Bianca contro il coronavirus ha confermato ai media Usa che se fossero state prese prima certe misure si sarebbero potute salvare molte vite. Una mossa, quella del tycoon, che rilancia la sua insofferenza per le critiche dell’infettivologo.

14:08 – De Micheli, in Fase 2 orari flessibili uffici pubblici – Ci sarà un modo diverso di prendere i mezzi pubblici nella fase 2? “Credo di sì: la fase 2 la stiamo ancora pensando e valuteremo anche in base ai dati sanitari. Ma dovremo immaginare una società dove non tutti vanno e tornano a lavorare allo stesso orario, a orari flessibili soprattutto negli uffici pubblici. E poi dobbiamo immaginare l’applicazione delle nuove tecnologie ad esempio per verificare il livello di riempimento di un bus per valutare le capienze massime”. Così il ministro dei Trasporti Paola De Micheli a Un giorno da pecora.

13:46 – Viminale, a Pasqua quasi 14mila sanzioni – Sono state 13.756 le persone sanzionate dalle forze dell’ordine nel giorno di Pasqua. Lo rende noto il Viminale, spiegando che i controlli sono stati 213.565. Sono state 100 le persone denunciate per falsa dichiarazione o attestazione. I controlli alle attività o eserciti commerciali sono stati 60.435: 121 sanzioni e 47 provvedimenti di chiusura.

13:00 – Zaia toglie limite 200 metri, ‘è atto di fiducia’ – Obbligo dell’uso di mascherina, guanti e gel igienizzante per uscire di casa; tolto – “è un atto di fiducia verso i veneti” – il limite dei 200 metri per l’attività motoria, che può essere svolta solo “in prossimità dell’abitazione” e sempre singolarmente. Sono alcune delle misure anti-contagio previste nella nuova ordinanza della Regione Veneto, illustrata oggi dal governatore Zaia. Chi presenta una temperatura sopra i 37,5 gradi non potrà uscire di casa.

12:47 – In aprile via test su uomo vaccino anti-Covid Italia-Gb – Inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull’uomo – su 550 volontari sani – del vaccino messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University. Lo annuncia L’ad di Irbm Piero Di Lorenzo. Si prevede, afferma, di “rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole”

11:51 Calano morti in Spagna, 517 in 24 ore – Scende il numero delle vittime di coronavirus in Spagna. Nelle ultime 24 ore ne sono state registrate 517, secondo i dati del ministero della Sanità, per un totale di 17.489 dall’inizio della crisi. I casi di Covid-19 sono 169.496, mentre le persone guarite 64.727. Da ieri a oggi i contagiati sono aumentati del 2% e le vittime del 3%, il più basso incremento dall’inizio della pandemia in Spagna. Dopo due settimane di lockdown totale, la Spagna prova a ripartire. E riaprono, seppure fra rigidissime misure di igiene e sicurezza, alcune attività “non essenziali”, come uffici, edilizia e industria. Una ripartenza – ricorda il quotidiano El Pais – contestata da molti operatori sanitari e da parte delle forze politiche e amministrazioni territoriali, come ad esempio la Catalogna.

09:46 Misiani: per dl aprile più deficit e 10-11 mld fondi Ue – Per il decreto di aprile anti-Coronavirus “parte del fabbisogno” sarà coperto “con i fondi europei che sono stati svincolati: si tratta di fondi comunitari della programmazione del bilancio europeo, 10-11 miliardi che grazie a una decisione di qualche settimana fa potremo svincolare e riutilizzare per l’emergenza sanitaria, poi dovremo fare comunque ulteriore deficit”. Così il viceministro all’Economia Antonio Misiani a Mattino 5. “Chiederemo uno scostamento molto consistente al Parlamento: il prossimo decreto sarà molto consistente, più del decreto di marzo”.

07:14 In Cina 108 nuovi casi, 98 importati – La Cina ha registrato domenica 108 nuovi casi di infezioni da coronavirus, di cui 98 importati e 10 domestici tra i 7 dell’Heilongjiang e i 3 del Guangdong. I dati della Commissione sanitaria nazionale segnalano altri 2 decessi nell’Hubei, epicentro della pandemia. I casi importati sono 1.378, di cui 511 guariti, 867 in cura e 38 gravi. I casi totali di contagio sono 82.160, di cui 1.156 sotto trattamento, 77.663 guariti e 3.341 decessi. I nuovi asintomatici sono 61, per 1.064 casi totali, di cui 307 provenienti dall’estero e ancora in cura.

07:07 Papa: governi trovino la via per il dopo-virus, in favore dei popoli – “Preghiamo oggi per i governanti, gli scienziati, i politici, che cominciarono a studiare la via d’uscita, il dopo-pandemia, questo dopo che già è incominciata, perché trovino la strada giusta, sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli”. Lo ha detto papa Francesco all’inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta.

02:05 Usa superano i 22.000 morti – Gli Stati Uniti superano quota 22.000 morti per coronavirus: i decessi sono esattamente 22.020, su 555.313 casi. Secondo i dati dell’università Johns Hopkins, sono stati 1.514 i morti nelle ultime 24 ore.

