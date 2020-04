Coronavirus, i fatti più importanti della giornata di ieri

Share This





















Negli Usa superato il mezzo milione di contagiati, il numero di morti va verso quota 21 mila

18:18 – Cts, trend ormai affidabile, misure funzionano – “Il trend è ormai affidabile. Mettendo insieme la riduzione dei ricoverati, dei pazienti nelle terapie intensive e del numero dei deceduti, possiamo affermare che le misure adottate e prorogate stanno avendo un impatto su questo virus”. Lo ha detto Luca Richeldi, primario di pneumologia al Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico, in conferenza stampa alla Protezione Civile.

18:14 – Oltre 1,8 milioni casi nel mondo,110 mila morti – Oltre 1,8 milioni i casi di coronavirus nel mondo mentre il numero dei decessi ha superato quota 110 mila. E’ quanto riporta la Johns Hopkins nell’ultimo aggiornamento sull’andamento della pandemia di coronavirus a livello globale. La maggior parte delle vittime (75 mila) riguardano l’Europa con l’Italia, la Spagna ed il Regno Unito che registrano il numero maggiore di decessi. Negli Usa, invece, il numero dei morti si attesta a oltre 20.600.

18:06 – 102.253 i malati in Italia, 1.984 più di ieri – Sono complessivamente 102.253 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.984 rispetto a ieri. Sabato l’incremento era stato di 1.996. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Calano ancora per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri. Sono 34.211 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.677 più di ieri. Sabato l’aumento dei guariti era stato di 2.079. Sono infine 19.899 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 431. E’ l’incremento più basso da una settimana. Sabato l’aumento era stato di 619.

17:53 – Dati di Milano ancora non sotto controllo – Ancora alti i dati del contagio a Milano e provincia: i casi accertati sono 13.682 con +412 (ieri 520): “un dato che non possiamo ancora considerare sotto controllo” ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, nella diretta facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus. A Milano città i nuovi casi sono 193 (ieri 262 ) per un totale di 5.561

17:48 – In Lombardia calo di decessi e ricoveri – In Lombardia le persone positive al coronavirus sono 59052 con un aumento di 1460 casi. Ieri c’era stato un aumento di 1.544 casi. I decessi sono 10621, con una crescita di 110 mentre ieri c’erano stati 273 morti in più, un dato quindi “molto inferiore a quello di ieri e dopo tanti giorni c’è trend riduzione”, come ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Calano i ricoveri che sono arrivati a 11969, con una riduzione di 57 posti mentre i ricoverati in intensiva sono 1176, con un aumento di 2.

17:43 – Nello stato di New York 758 morti in 24 ore – I morti per coronavirus nello stato di New York sono 758. E’ il sesto giorno consecutivo che nello stato vengono riportate più di 700 decessi al giorno. Lo afferma il governatore Andrew Cuomo. Complessivamente i morti nello stato per il coronavirus sono 9.385.

17:08 – Il Piemonte proroga le misure di rigore – “Oggi è un giorno che abbiamo sempre vissuto come una festa e so che per tutti è un grande sforzo continuare a mantenere e rispettare la linea del rigore, ma è l’unico modo per non vanificare i sacrifici fatti finora”. Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che – dopo aver convocato la giunta regionale – firmerà nelle prossime ore la proroga delle misure in questo momento in vigore fino al 3 maggio. Restano quindi chiuse anche le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia.

16.55 – Papa: un salario universale per i lavoratori più poveri – “Voi, lavoratori precari, indipendenti, del settore informale o dell’economia popolare, non avete uno stipendio stabile per resistere a questo momento… e la quarantena vi risulta insopportabile. Forse è giunto il momento di pensare a una forma di retribuzione universale di base che riconosca e dia dignità ai nobili e insostituibili compiti che svolgete; un salario che sia in grado di garantire e realizzare quello slogan così umano e cristiano: nessun lavoratore senza diritti”. Così il Papa in una lettera ai movimenti popolari, pubblicata online dal quotidiano Avvenire.

16.49 – Oltre 10.000 morti in Gran Bretagna – La Gran Bretagna ha superato la soglia dei 10.000 morti da coronavirus. Ne danno notizia le autorità sanitarie, citate dal Guardian. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 737, con il totale salito a 10.612.

16: 29 – Coronavirus: in Usa 530.006 casi, verso 21.000 morti – I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono 530.006. Il numero dei morti va verso quota 21.000 attestandosi a 20.608. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

16:10 – Breton, tracciare telefoni Ue ‘fuori questione’ – È “fuori questione” adottare misure coercitive di tracciamento telefonico nell’Ue per identificare le catene di contaminazione del coronavirus. Lo ha detto il commissario europeo al mercato interno Thierry Breton in un programma tv francese.

16:06 – Sanchez, via le misure estreme, ma l’isolamento prosegue – “Il confinamento continua. Domani e dopodomani si tolgono le misure estreme di congelamento dell’economia”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in un intervento che ha spiegato la parziale riapertura di alcune attività produttive, a partire da domani. Lo riferisce El Pais.

14:31 – Il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso dall’ospedale – Il primo ministro era stato ricoverato domenica scorsa per il coronavirus. Lo ha reso noto Downing Street.

12:27 – von der Leyen, pronti ad agire verso l’Ungheria – La Commissione europea è pronta a prendere provvedimenti nei confronti dell’Ungheria se le misure anti-coronavirus annunciate dal premier Viktor Orban supereranno i limiti consentiti. E’ l’avvertimento lanciato dalla presidente Ursula von der Leyen in un’intervista al quotidiano tedesco Bild.

12:24 – Mit, prorogate fino al 3/5 misure riduzione mobilità – La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto col ministero della Salute, un decreto che prolunga fino al 3 maggio l’efficacia di alcune misure finalizzate ad una forte limitazione della mobilità delle persone sul territorio italiano e del trasporto dei passeggeri attraverso i diversi vettori e armatori, per far fronte all’emergenza coronavirus e contrastare la diffusione della malattia. Le limitazioni riguardano il settore del trasporto aereo, ferroviario, automobilistico e marittimo

12:15 – Papa:il mondo è oppresso dalla pandemia, serve ‘contagio’ della speranza – “Come una fiamma nuova”, la “Buona Notizia” della Resurrezione “si è accesa nella notte”, ha detto il Papa nel Messaggio ‘Urbi et Orbi’: “la notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa: ‘Cristo, mia speranza, è risorto!'”. Per Francesco, “è un altro ‘contagio’, che si trasmette da cuore a cuore – perché ogni cuore umano attende questa Buona Notizia. È il contagio della speranza

12:00 – Coronavirus: Afp, 75.000 morti in Europa – Sono 75.000 le vittime del coronavirus in Europa, secondo un calcolo effettuato dall’agenzia France Presse che conferma che il Vecchio Continente continua ad essere il più colpito dalla pandemia. L’80% del totale dei morti è stato registrato in Italia, Spagna e Gran Bretagna.

11:41 – Coronavirus: nuovo aumento dei morti in Spagna, 619 – Dopo qualche giorno in cui si erano registrati cali, sono di nuovo aumentate le vittime di coronavirus in Spagna. 619 i morti nelle ultime 24 ore, 16.972 quelli totali secondo quanto annunciato dal ministero della Sanità. I casi di Covid-19 sono 166.019, 62.000 le persone guarite.

09:46 – Mattarella dal Papa altissimo appello contro egoismi – “Nel silenzio di Piazza San Pietro e della Basilica vuote di popolo – le cui immagini hanno toccato nell’intimo tutti, credenti e non credenti – particolarmente forte è risuonata l’eco del Suo altissimo appello ad abbandonare ogni illusorio egoismo e a vivere appieno il messaggio pasquale, percorrendo con coraggio la ‘via del servizio’ “.Lo scrive in un messaggio inviato a Papa Francesco, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

09:20 – Von der Leyen, anziani isolati fino a fine anno – Le persone anziane potrebbero dover rimanere isolamento “fino alla fine dell’anno” per evitare ogni rischio di contrarre il coronavirus. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista al quotidiano tedesco Bild in edicola oggi. “So che è difficile, che l’isolamento è un peso ma è una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti”, ha sottolineato auspicando che un laboratorio europeo riesca ad elaborare un vaccino per il Covid-19 entro la fine del 2020.

08:22 – Record di casi importati in Cina – La Cina ha annunciato 97 nuovi casi “importati” di coronavirus, il numero più alto dall’inizio di marzo. Solo due i casi locali, secondo quanto annunciato dal ministero della Salute cinese. Le autorità sono preoccupate da una nuova ondata di Covid-19 portata dall’esterno tanto che le frontiere restano chiusi a quasi tutti gli stranieri. Rimane tuttavia il problema dei cinesi che ritornano a casa dall’estero. Oggi a Pechino il livello di allerta sulla salute è passato da “verde” (“nessun problema”) ad “arancione”, che prevede l’obbligo di restare in isolamento a casa propria.

03:14 – Negli Usa altri 1.920 morti in 24 ore – Sono stati 1.920 i morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dalle rilevazioni della Johns Hopkins University.

fonte ansa