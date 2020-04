Coronavirus, oltre 2 milioni di casi nel mondo. La metà solo in Europa

Share This





















Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. La Germania riaprirà gradualmente le scuole dal 4 maggio

I casi di coronavirus nel mondo hanno superato i 2 milioni, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Per la precisione sono 2.000.984 le persone contagiate dal Covid-19, di cui circa la metà in Europa. Le vittime di coronavirus nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins, sono 128.071. Gli Stati Uniti sono il Paese col maggior numero di casi, almeno 609.696, e di vittime, 26.059.

Un dato già confermato anche dal conteggio aggiornato del sito worldometers (Dadax), che partecipa al Progetto Real Time Statistics gestito da un team di ricercatori e sviluppatori internazionale: 2.000.743 i casi al livello mondiale, mentre il numero dei decessi è salito a 126.776 e quello delle persone guarite a 484.781. Secondo i dati dell’Afp oltre 1 milione di contagi sono in Europa, la metà di quelli registrati in tutto il mondo.

STATI UNITI. Un piano in tre fasi per riaprire l’America “non prima dell’1 maggio” e tenendo presente che i “modelli indicano che 30 giorni” di misure di contenimento “seguiti da 180 giorni di rimozione delle restrizioni si traducono in una ripresa della curva”, ovvero in un aumento dei casi. A delineare la strada da seguire è un documento del Centers for Disease Control and Prevention e della Fema, la protezione civile americana. La bozza del piano, riportata dal Washington Post, è contenuta nella sezione dedicata alla sanità del documento dal titolo ‘A Framework for Re-Opening America’, datato 10 aprile e con un un sommario di 11 punti sul ‘Focus on the Future – Going to Work for America’. Le tre fasi descritte prevedono una campagna informativa fino all’1 maggio per preparare il Paese alla riapertura, poi la spinta nella produzione di test e infine la riapertura graduale a seconda delle condizioni delle singole realtà. La priorità indicata è quella di riaprire le strutture che si occupano dei bambini, inclusi i campi estivi, per consentire alla forza lavoro di tornare a lavorare, ma anche di indossare le mascherine nelle occasioni di gruppo. Nel documento si mette in guardia come la riapertura, anche a fasi, comporterà un “significativo rischio” di nuova diffusione del virus.

GERMANIA. Sono 132.210 i casi di contagio in Germania, stando ai dati divulgati dalla Johns Hopkins University. Il bilancio delle vittime è salito a 3.495, mentre 72.600 sono i pazienti guariti. Il Robert Koch Institut, istituto di riferimento tedesco nella gestione del Covid-19, segnala invece 127.584 contagi (+2.486 rispetto al giorno precedente) e 3.254 vittime (dati aggiornati alla mezzanotte di oggi). Le scuole riapriranno progressivamente, a partire dal 4 maggio. È quanto trapela dalla conferenza fra Stato e Laender in corso in queste ore, secondo la Dpa. A ritornare fra i banchi saranno in prima battuta i ragazzi delle scuole superiori, che devono affrontare gli esami di fine anno, e gli alunni delle classi di fine ciclo delle elementari. Le grandi manifestazioni resteranno proibite almeno fino al 31 agosto. Stato e Laender si sono accordati sulla decisione di prorogare il divieto di contatto fino al 3 maggio, per contrastare il diffondersi del coronavirus. Lo scrive la Dpa, che aggiunge: i negozi con una superficie fino a 800 metri quadrati potranno riaprire, a partire da lunedì prossimo.

REGNO UNITO. Allinea altri 761 morti l’incremento quotidiano di decessi da coronavirus registrati nei soli ospedali del Regno Unito nelle ultime 24 ore. Lo certificano i dati diffusi oggi del dicastero della Sanità, portando il totale censito nel Paese a quasi 13.000 vittime, per l’esattezza 12.868. I contagi diagnosticati sfiorano intanto ora quota 100.000 (98.476), con una curva d’aumento stabilizzata a circa 4.600 più di ieri. Diverse centinaia di morti aggiuntive, avvenute in case di riposo e fuori dagli ospedali, o comunque legate a contagi individuati soltanto come probabili, non sono peraltro conteggiate nelle statistiche ufficiali quotidiane.

IRLANDA DEL NORD. Il governo locale dell’Irlanda del Nord ha annunciato un’estensione del lockdown, in vigore in tutto il Regno Unito da oltre tre settimane, per almeno altre tre. La decisione, che rientra nei poteri conferiti dalla devolution alle autorità di Belfast, anticipa quella attesa dal governo di Londra per l’intero Regno fra domani e venerdì, sulla base del parere di un comitato scientifico: scontata comunque nella direzione di una proroga di almeno 3 settimane. La first minister unionista nordirlandese, Arlene Foster, ha detto che bisogna tener duro e fare tutto il possibile, in termini di distanziamento sociale, “per ridurre il picco dei contagi”: che in Ulster hanno superato quota 2000 con 121 morti registrati finora. “E’ tempo di restare forti e di salvare vite umane”, ha fatto eco la sua vice repubblicana, Michelle O’Neill. Nei giorni scorsi anche il governo locale del Galles – a guida laburista – aveva anticipato l’intenzione di prorogare il lockdown: ma in quel caso forzando i propri poteri e irritando il governo centrale conservatore di Londra.

DANIMARCA. Dopo un mese di chiusura per l’emergenza coronavirus, la Danimarca ha riaperto stamattina asili nido, scuole materne ed elementari, primo Paese in Europa a farlo. Restano chiuse le medie e i licei che riapriranno il 10 maggio, ad eccezione degli ultimi due anni di corso. Il rientro in classe avviene seguendo misure di sicurezza sanitaria come la distanza di due metri tra i banchi e la ricreazione a piccoli gruppi. Tuttavia le lezioni sono ricominciate solo nella metà dei comuni danesi e nel 35% degli istituti di Copenaghen, mentre gli altri hanno chiesto più tempo per adeguarsi alle misure in vigore. Tutte le scuole primarie saranno comunque aperte entro il 20 aprile. preoccupati dal rischio di contagio, alcuni genitori hanno lanciato una petizione, che ha raggiunto 18 mila firme, per tenere chiuse le scuole, mentre in molti sceglieranno autonomamente di non mandare i figli tra i banchi. La Danimarca registra circa 6.700 casi di contagio dall’inizio dell’epidemia e 299 vittime.

ISRAELE. Con 154 nuovi casi è salito a 12.200 il numero delle infezioni in Israele. Lo ha annunciato il ministero della sanità che ha registrato altre 3 morti per un totale ad oggi di 126. Le persone colpite in forma grave dal virus sono 176 mentre quelle ricoverate 2.309. La stessa fonte ha lanciato un allarme per l’aumento dei casi riscontrato in alcune cittadine arabo-israeliane del Paese.

RUSSIA. I casi in Russia sono aumentati di 3.388 unità nel corso delle ultime 24 ore arrivando a toccare quota 24.490. Lo fa sapere la task force nazionale contro l’epidemia nel suo bollettino quotidiano, citato dalla Tass. I casi confermati a Mosca sono saliti a 14.776. I morti sono arrivati a 198, ovvero più 28 in un giorno solo. Il trend si conferma dunque in ascesa.

PAKISTAN. Sono oltre seimila i casi di coronavirus accertati in Pakistan e 113 i morti a causa del contagio, secondo i responsabili della sanità. In totale le persone contagiate sono 6.246 con il Punjab orientale che risulta essere la provincia più colpita con 3.016 casi. Finora, 1.446 persone sono guarite.

COREA DEL SUD. La Corea del Sud ha registrato 27 nuovi casi di Covid-19, confermando gli stessi numeri di lunedì: con i 25 di domenica, i contagi sono sotto quota 30 da 3 giorni di fila, ha rilevato il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), secondo cui ci sono altri 3 decessi, a 225. Le infezioni totali si sono portate a 10.591, a fronte di 7.616 guarigioni.Le autorità sanitarie hanno messo in guardia dai rischi legati ai focolai, anche piccoli, rilevabili nelle chiese e negli ospedali. Quanto ai contagi di ritorno, i casi accertati ieri sono stati quattro, tutti accertati agli ingressi di frontiera, facendo salire il totale a 955. Per abbattere le infezioni, il governo di Seul ha deciso di varare rigide misure di distanziamento sociale della durata di 14 giorni, estese di altre due settimane fino al 19 aprile. Nel frattempo, i test effettuati sul contagio sono saliti a 534.552 unità.

CINA. La Cina ha avuto martedì 46 nuovi casi di infezioni da Covid-19, di cui 36 importati e 10 interni, relativi alle province di Heilongjiang (8) e Guangdong (2). La Commissione sanitaria nazionale (Nhc), negli aggiornamenti quotidiani, ha segnalato anche un nuovo decesso nell’Hubei, la provincia epicentro della pandemia, per un totale di 3.342. I casi importati sono saliti a 1.500 unità, di cui 596 risoltisi con la dimissione dagli ospedali dopo la guarizione e 904 ancora in cura, mentre sono 45 pazienti in gravi condizioni. Il totale delle infezioni si è portato a 82.295 unità, mentre il tasso di guarigione è salito al 94,5% grazie alle 77.816 persone che hanno superato il virus. Gli asintomatici accertati ieri sono stati 57, di cui tre importati: il totale è salito a 1.023, di cui 228 provenienti dall’estero, e tutti restano ancora sotto stretta osservazione medica.

BRASILE. Record giornaliero di morti in Brasile: ieri sono stati 204, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità, sottolineando che si tratta del numero più alto di decessi confermati per Covid-19 in un periodo di 24 ore e di un aumento del 15% rispetto al giorno precedente (141 morti), per un totale di 1.532 vittime. Complessivamente, il Paese sudamericano registra 25.262 casi confermati della malattia, con un tasso di mortalità del 6,1%. Finora, l’unico Stato che continua senza registrare alcun decesso è Tocantins (centro). San Paolo rimane l’epicentro dei contagi, con 695 morti e 9.371 persone infette.

fonte ansa