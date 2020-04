Coronavirus, oltre 42 mila morti nel mondo. Corre numero delle vittime negli Usa, oltre 4.000, che supera la Cina

Share This





















Morto un bimbo a New York. In Belgio è deceduta una bambina di 12 anni è la vittima europea più giovane

Sono oltre 42 mila i morti nel mondo a causa del coronavirus e più di tre quarti dei decessi si sono verificati in Europa, secondo un conteggio della John Hopkins University.

I morti provocati dal coronavirus hanno raggiunto quota 42.341 a livello mondiale, mentre i casi di contagio sono ora 859.796: è quanto emerge dai dati aggiornati della John Hopkins University. Sono 178.300 le persone finora guarite.

L’Olanda prolunga le chiusure almeno fino al 28/4. I Paesi Bassi hanno deciso di prolungare dal 6 ad almeno il 28 aprile il regime di emergenza applicato per fronteggiare il coronavirus. Lo ha annunciato il premier Mark Rutte. Il premier ha invitato gli olandesi a restare a casa e a non pianificare le vacanze. “Anche dopo il 28 aprile – ha detto Rutte durante una conferenza stampa – non torneremo a una situazione normale”.



Record di 500 morti in un giorno in Francia. E’ di 499 morti l’aumento record di vittime di coronavirus in un giorno in Francia, che fa salire il totale a 3.523 decessi. Il numero dei contagiati è di 52.128, secondo il direttore generale della Sanità in Francia, Jerome Salomon. Di questi, 22.757 sono ricoverati in ospedale e 5.565 sono nei reparti di rianimazione (558 in più rispetto alle ultime 24 ore). I guariti, dimessi dagli ospedali, salgono a 9.044.



Il numero dei morti da coronavirus negli Usa sale a 4.076 e supera quello ufficiale della Cina. E’ quanto emerge dagli ultimi dati che parlano di 189.510 mila casi di contagio. A New York per la prima volta muore un bambino. La notizia è stata resa nota nel momento in cui il bilancio dei decessi in tutto lo Stato supera quota 1.300. Le autorità non hanno rilevato l’età del bambino, tuttavia hanno riferito che aveva delle patologie preesistenti. New York è l’epicentro dei contagi da coronavirus in tutti gli Stati Uniti con oltre il 40% di tutti i decessi. La maggior parte dei pazienti ha meno di 50 anni.

I modelli statistici illustrati nel briefing della Casa Bianca sul coronavirus prevedono che negli Usa possano morire da 100 mila a 240 mila persone, con un picco a meta’ aprile di oltre 2000 persone al giorno. “Ma noi non accettiamo questi numeri e speriamo di contenerli, se agiamo tutti insieme rispettando le misure in atto”, ha detto Anthony Fauci, capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Medico condannato a 3 anni di carcere per aver tossito sui gendarmi. Un medico di 66 anni è stato condannato dal tribunale di Lille, nel nord della Francia, a tre anni di carcere, di cui uno con la condizionale, per aver tossito “in modo esagerato” in presenza dei gendarmi, aggiungendo di essere malato di Covid-19. Al termine del processo per direttissima l’uomo è stato condotto in cella. I gendarmi francesi lo avevano arrestato sabato sera, in un ospedale di Lille, per presunte “violenze coniugali”. Secondo quanto dichiarato dagli agenti, durante il trasporto in commissariato il sessantaseienne si è sfilato la mascherina mettendosi a tossire all’interno del mezzo in cui si trovava insieme ai militari. In quel momento avrebbe dichiarato di essere malato di coronavirus e di volerli così contagiare.

Nuovo picco delle vittime a causa del coronavirus in Spagna. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 849 nuovi decessi. Il totale sale così a 8.189. Ne danno notizia le autorità spagnole citate dai media. Notevole balzo anche nel numero di contagi, quasi dieci mila in un giorno, dopo cinque giorni di rallentamento. I casi aggiornati sono 94.197, rispetto agli 85.195 registrati ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 5.607 e i guariti dimessi 19.259.

In Belgio, una bimba di 12 anni è morta a causa del coronavirus. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie locali stando a quanto scrive l’agenzia di stampa Belga. “E’ un evento molto raro ma che ci ha sconvolti”, ha detto il virologo Emmanuel André nel corso della consueta conferenza stampa, scrive Le Soir. La bimba è la più giovane vittima in Europa, secondo il giornale ricordando che in Francia si è registrato il decesso di un’adolescente di 16 anni e in Portogallo di un ragazzo di 14.

Un ragazzo di 13 anni, che non presentava malattie pregresse, è morto in Gran Bretagna dopo essere risultato positivo al test per il coronavirus. The Guardian scrive che il tredicenne, Ismail Mohamed Abdulwahab di Brixton, nel sud di Londra, è morto in ospedale nelle prime ore di lunedì. Era risultato positivo al coronavirus venerdì scorso, un giorno dopo essere stato ricoverato all’ospedale King’s College. Secondo quanto riferito dalla famiglia.

Negli Usa il numero dei decessi per coronavirus supera le 3.000 unità, con le ultime 500 vittime in sole 24 ore. I casi accertati, come emerge dai dati elaborati dalla John Hopkins University, sono oltre 161.000. “L’America – ha detto Donald Trump dopo che il virologo Anthony Fauci ha prospettato l’ipotesi di un ritorno del virus in autunno – è pronta ad affrontare una eventuale nuova ondata di casi di Covid-19 dopo l’estate”. Potrebbe davvero accadere, ma sarebbe tutta un’altra cosa” grazie alla maggiore capacità di fare i test e alla possibilità di arrivare a un vaccino”, ha spiegato il superesperto della task force della Casa Bianca.

Gli Stati Uniti invieranno in Italia materiale sanitario per 100 milioni di dollari: lo ha detto il presidente americano Donald Trump spiegando anche che gli Usa stanno già fornendo respiratori all’Italia così come alla Spagna e alla Francia. “Giuseppe – ha aggiunto Trump riferendosi al presidente del consiglio Giuseppe Conte – era molto contento”.

La Sierra Leone, finora risparmiata dal coronavirus, ha reso noto il primo caso di contagio. Un test ha rivelato la contaminazione di un uomo di 37 anni arrivato dalla Francia il 16 marzo e subito posto in quarantena, ha annunciato il presidente Jiulius Maada Bio nel corso di una conferenza stampa. La Sierra Leone era uno dei pochissimi Paesi in Africa a non avere alcun caso di Covid-19 ma, ha detto il presidente, “la questione non era di sapere se (il Paese sarebbe stato toccato) ma quando. Questo quando è oggi”.

La Mauritania ha annunciato il primo decesso per coronavirus. La vittima è un franco-mauritano il cui contagio è stato diagnosticato dopo il decesso. Ne ha dato notizia l’Agenzia mauritana Ami. L’uomo, che viveva in Francia, sarebbe dovuto uscire ieri dalla quarantena trascorsa in un hotel dove era stato per due settimane contemporaneamente a un gruppo di 16 francesi arrivati nel Paese a metà marzo.

In Iran un neonato è stato trovato positivo al coronavirus. Il piccolo “aveva sofferto di problemi respiratori nelle prime 24 ore di vita. Ora riesce a respirare autonomamente” e resta in cura all’ospedale Imam Reza di Mashhad, nel nord-est della Repubblica islamica. Lo ha riferito Ahmadshah Farhat, membro della facoltà di Medicina dell’università locale, citato dall’agenzia Mehr.

Nei Paesi Bassi, oltre 1.000 morti – L’Olanda supera la soglia dei mille morti a causa della pandemia da coronavirus. Complessivamente nei Paesi Bassi si contano 1.039 decessi e 12.595 contagi. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali precisando che 175 persone sono morte nelle ultime 24 ore e 845 sono risultate positive. In totale 722 persone sono state ricoverate in ospedale per un totale di 4.712.

In Austria, tra domani e venerdì, saranno effettuati a campione 2.000 test Covid-19. Su incarico del ministero della ricerca scientifica di Vienna, i partecipanti saranno selezionati dall’istituto demoscopico Sora con lo scopo di raggiungere un risultato più possibile rappresentativo. Viene escluso chi in passato è già stato sottoposto a un tampone. L’esito è atteso lunedì prossimo e dovrebbero fare, almeno in parte, luce sulla reale diffusione del coronavirus tra la popolazione austriaca.

Linee guida alla polizia Gb, controlli non abusi. Imporre il rispetto del “distanziamento sociale” e le restrizioni del lockdown fissate dal governo britannico nei giorni scorsi in modo “coerente”, ma sforzandosi di mantenere un clima di “fiducia” con i cittadini e di usare prioritariamente l’arma della “persuasione”. Sono i paletti indicati dai vertici delle forze dell’ordine del Regno Unito per chiarire agli agenti l’atteggiamento da tenere sul fronte dell’emergenza coronavirus dopo l’entrata in vigore della legislazione di emergenza che attribuisce fra l’altro poteri speciali di controllo e d’intervento al personale in divisa.

In Germania il tasso di mortalità da coronavirus è attualmente dello 0,8%, ma il presidente del Robert Koch Institut tedesco, Lothar Wieler, ritiene che questa percentuale “salirà” prossimamente. Il presidente ha ripetuto che il basso numero delle vittime dipende dal fatto che la malattia sia stata individuata in fase molto precoce e si sia testato molto (nel paese si effettuano 500 mila test a settimana, stando al virolgo Christian Drosten). Sui 61.013 positivi registrati elettronicamente presso l’istituto, 583 sono state finora le vittime.

Secondo Banca Mondiale “le ricadute economiche della pandemia del coronavirus potrebbero portare a un arresto dell’economia cinese mettendo a rischio di povertà oltre 11 milioni di persone dell’Est asiatico. Anche nel migliore degli scenari l’espansione della Cina rallenterebbe al 2,3% dal 6,1% del 2019. Il Paese ha registrato ieri solo 48 nuovi casi di infezione da coronavirus, tutti importati. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc), aggiornando il numero dei contagi di ritorno a 771, ha menzionato un ulteriore decesso nell’Hubei, la provincia epicentro della pandemia.

La Corea del Sud ha riportato lunedì un rialzo di nuovi casi da Covid-19 a 125, dai 78 di domenica, a causa dei problemi nel tenere sotto controllo focolai interni e contagi importati. Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention, le infezioni totali sono 9.786 e i decessi 162 (+4). Sono 15 i casi importati, 518 in totale. La Corea del Sud ha varato una quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti gli arrivi.

Il governo giapponese esplora la possibilità di decretare lo stato di emergenza a fronte dell’espansione dei casi di coronavirus nel Paese del Sol Levante, mentre continua a preoccupare l’impatto della pandemia sulla terza economia mondiale. Il canale pubblico Nhk rivela che la maggioranza dei membri della commissione di esperti istituita dall’esecutivo è a favore di una tale soluzione, molti dei quali preoccupati sulle implicazioni che il ritardo potrebbe comportare sull’andamento delle infezioni, in particolare a Tokyo.

L’Italia si unisce ad altri 52 Paesi a sostegno della richiesta di cessate il fuoco globale del segretario generale Onu Antonio Guterres alla luce dell’emergenza coronavirus. La dichiarazione è stata rilasciata da 53 Paesi membri delle Nazioni Unite, a titolo nazionale e in veste di membri del Gruppo di Amici su Bambini e Conflitti Armati, del Gruppo di Amici su Donne, Pace e Sicurezza e del Gruppo di Amici sulla Protezione dei Civili, di cui l’Italia è membro attivo.

In India, ad una settimana dall’inizio del lockdown, si è registrato il maggiore incremento di casi di coronavirus in un giorno, 227, registrati lunedì, portando il numero totale a 1.251, con 32 morti. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riportano i media internazionali. Intanto a New Delhi le autorità hanno deciso di convertire uno stadio da 60mila posti in una struttura per la quarantena per curare i pazienti Covid-19. In precedenza altre strutture sportive erano state trasformate per far fronte all’aumento dei casi.

In Indonesia il governo ha deciso di vietare l’ingresso ed il transito di tutti gli stranieri per contenere l’epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Retno Marsudi, aggiungendo che ci saranno delle deroghe per chi ha il permesso di soggiorno e per alcune missioni diplomatiche. Le autorità inoltre rafforzeranno i controlli ai cittadini indonesiani che rientrano nel paese.

fonte ansa