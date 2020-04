Il sindaco Pizzarotti sposa due medici impegnati in reparti Covid-19

Share This





















Il matrimonio civile di due medici di reparti Covid-19 celebrato in Municipio dal sindaco Pizzarotti. Il video della cerimonia.

Il sindaco Federico Pizzarotti ha celebrato stamattina il matrimonio civile di due medici impegnati in reparti Covid-19 degli ospedali di Parma e Reggio Emilia.

La cerimonia si è svolta con carattere di urgenza (come previsto dal regolamento in materia in questo periodo di emergenza sanitaria) e in massima sicurezza, tenendo conto che l’esigenza della coppia era rappresentata dalla volontà di tutelare i propri figli in qualunque eventualità futura.

“Viviamo settimane drammatiche – ha sottolineato il sindaco Federico Pizzarotti – in lotta contro un nemico invisibile.

Oltre al pragmatismo delle azioni e al lavoro di tutti i giorni per battere il virus, dobbiamo vivere anche di speranza e di amore. La loro è una storia di speranza e di amore, e abbiamo bisogno di sentire anche questo, oggi: speranza. Auguro ai due futuri sposi tutta la felicità di questo mondo”.