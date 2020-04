Le modalità per il ritiro domiciliare dei rifiuti

Share This





















Per i positivi al coronavirus o in quarantena e privi di un’adeguata rete parentale, amicale o sociale.

Positivi al coronavirus o in quarantena e privi di una adeguata rete parentale, amicale o sociale: le modalità per ritiro domiciliare dei rifiuti.

POSITIVI AL CORONAVIRUS O IN QUARANTENA E PRIVI DI UNA ADEGUATA RETE PARENTALE, AMICALE O SOCIALE: LE MODALITÀ PER RITIRO DOMICILIARE DEI RIFIUTI

Coloro che, positivi al coronavirus o in quarantena, risultino privi di una adeguata rete parentale, amicale o sociale in grado di provvedervi, per potere richiedere il ritiro domiciliare dedicato dei rifiuti dovranno contattare il Customer Care di Iren Ambiente al numero verde 800.212607, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17 ed il sabato dalle ore 8 alle 13, o scrivere all’indirizzo mail: ambiente.emilia@gruppoiren.it .

Il Comune di Parma verificherà la sussistenza delle condizioni previste e, se queste ricorreranno, autorizzerà il gestore a provvedere al ritiro domiciliare dei rifiuti.

Coloro che, positivi al coronavirus o in quarantena, risultino privi di una adeguata rete parentale, amicale o sociale in grado di provvedervi, per potere richiedere il ritiro domiciliare dedicato dei rifiuti dovranno contattare il Customer Care di Iren Ambiente al numero verde 800.212607, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17 ed il sabato dalle ore 8 alle 13, o scrivere all’indirizzo mail: ambiente.emilia@gruppoiren.it .

Il Comune di Parma verificherà la sussistenza delle condizioni previste e, se queste ricorreranno, autorizzerà il gestore a provvedere al ritiro domiciliare dei rifiuti.