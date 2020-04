Oltre 100 mila morti in Europa, è il continente più colpito dalla pandemia

Share This





















In Spagna Sanchez chiede la proroga del lockdown di altri 15 giorni

La pandemia di coronavirus ha provocato oltre centomila morti in Europa, secondo il conteggio della France Presse. Con un totale di 100.501 morti, l’Europa è il continente più colpito dalla pandemia, che ha ucciso in tutto il mondo 157.163 persone. L’Italia (23.227) e la Spagna (20.043) sono i paesi europei col maggior numero di vittime, seguiti dalla Francia (19.323) e dalla Gran Bretagna (15.464). Nel mondo, sempre secondo la Afp, sono 2.281.334 i casi di Covid-19 ufficialmente confermati.

Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che chiederà una ulteriore proroga del lockdown di 15 giorni, fino al 9 maggio, per contrastare la diffusione del coronavirus. In conferenza stampa Sanchez ha sottolineato che servono ulteriori sforzi per “entrare nella fase due del confinamento”.

fonte ansa