Aspettando la Buona Battaglia – terza edizione

Diretta streaming il 21 maggio dalle 18.

Per la terza edizione de “La buona battaglia” rassegna che riflette sui temi della scuola e dell’università il 21 maggio l’invito è per “Aspettando la buona battaglia. L’Educazione civica” .

Debutto con un dialogo in streaming a partire delle 18 in diretta sul portale www.scuoladifuturo.it e sulla pagina Facebook de La buona battaglia, in cui interverranno: Claudio Giunta direttore scientifico, Ines Seletti, Assessore all’Educazione e Innovazione tecnologica del Comune di Parma, Michele Guerra, Assessore alla Cultura del Comune di Parma e Alfonso Celotto, professore di Diritto Costituzionale nell’Università di Roma Tre.