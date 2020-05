Share This





















Apertura procedure per l’attivazione di attività ludico-creative e centri estivi per bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni, per l’estate 2020.

APERTURA PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE DI ATTIVITA’ LUDICO-CREATIVE E CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI – ESTATE 2020

Il Comune di Parma, coerentemente al “Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni” approvato ai sensi dell’art.1 lettera c) decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/2020 che intende fornire indicazioni operative omogenee sul territorio regionale, vuole offrire alle famiglie una pluralità di offerte per garantire che nessun bambino o adolescente sia escluso dalla possibilità di vivere esperienze garantite e sicure al di fuori del contesto domestico, incrementando l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di Covid 19.

Tutti i soggetti gestori di servizi estivi, contestualmente all’apertura del servizio, presentando al Comune di Parma una Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (“Dichiarazione su possesso requisiti e progetto organizzativo” Allegato 2 al Protocollo regionale) che attesta il possesso dei requisiti previsti dal Protocollo, possono avviare attività ludico-creative o centri estivi dai 3 ai 17 anni, a partire dall’8 di giugno.

Questa procedura non prevede l’accreditamento dei soggetti gestori.

Per accreditarsi, invece, contestualmente il Comune di Parma pubblica anche il bando per l’integrazione dell’Albo dei fornitori accreditati per la gestione dei servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni ai sensi del “Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni”, riaprendo così i termini precedentemente conclusi, per garantire una maggiore offerta di strutture accreditate sul territorio comunale, le quali potranno accogliere famiglie con agevolazioni tariffarie (buoni comunali o contributi regionali).

Tutte le informazioni dettagliate per la presentazione della dichiarazione e per i termini del bando per l’accreditamento dei soggetti gestori saranno pubblicate all’indirizzo www.comune.parma.it nella sezione scuola – servizi estivi e nella sezione atti e bandi – avvisi pubblici.

Per informazioni erika.azzali@comune.parma.it e m.f.tagliavini@comune.parma.it