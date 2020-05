Biblioteche riaperte da lunedi 18 maggio

Share This





















Ecco le novità in tema di orari e fruizione: si riparte con take away e consegna a domicilio.

Il sistema bibliotecario del Comune di Parma riapre in sicurezza: da lunedì 18 maggio si riparte con take away e consegna a domicilio. Così le Biblioteche del Comune di Parma sono pronte a incontrare nuovamente i loro lettori.

I frequentatori troveranno qualche cambiamento reso necessario dalle esigenze di sicurezza.

Innanzitutto, cambiano gli orari di apertura: le Biblioteche saranno aperte dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. La Biblioteca di Alice il lunedì e il mercoledì sarà aperta solo il mattino.

Malgrado non sia ancora consentito accedere liberamente ai locali delle biblioteche per studiare, leggere quotidiani o scegliere i libri a scaffale, i bibliotecari hanno potenziato i servizi di consulenza per venire incontro ai cittadini, anche quelli più deboli o costretti in casa, per facilitare il prestito e la lettura.

La restituzione sarà agevole ed in sicurezza ed avverrà semplicemente depositando volumi e dvd all’ingresso delle biblioteche. I libri restituiti, prima di essere rimessi in circolo, saranno posti in quarantena, così da non poter essere in alcun modo veicolo di contagio.

Per ottenere volumi in prestito sarà obbligatoria la prenotazione, scegliendo i libri a catalogo e richiedendoli tramite opac all’indirizzo biblioteche.parma.it, e-mail o telefonicamente dalle 9 alle 13 da lunedì a sabato. I libri prenotati potranno essere ritirati presso la biblioteca, dove l’utente potrà recarsi indossando la mascherina.

Per facilitare gli utenti, le biblioteche realizzeranno selezioni di libri in base alla fascia di età di bimbi e ragazzi, oppure per genere (libri gialli, rosa, noir, ecc. ecc.) per soddisfare ogni interesse di lettura.

Il Comune di Parma e CSV Emilia – Forum Solidarietà hanno pensato ad un servizio ad hoc per i lettori impossibilitati ad uscire di casa e residenti nel Comune. Sarà possibile telefonare in Biblioteca per prenotare i libri che potranno essere consegnati direttamente a casa dai volontari di Parma2020, ParmaWelFARE #Nonpiùsoli e CRAL Crédit Agricole.

Sul sito web www.biblioteche.comune.parma.it si possono trovare tutte le informazioni necessarie all’utilizzo dei servizi insieme a tantissime novità librarie per piccoli e adulti, proposte di lettura e attività online. Per rimanere sempre informati sono disponibili anche le newsletter e le pagine social delle singole Biblioteche.