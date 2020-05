Share This





















Pilota madrileno classe ’94 chiuderà la stagione in McLaren

E’ ufficiale: Carlos Sainz jr. correrà per la Ferrari. E’ la stessa scuderia di Maranello ad annunciare di aver raggiunto l’accordo con il pilota spagnolo “per le stagioni 2021 e 2022 del Campionato Mondiale di Formula 1”.

“Sono molto felice di avere l’opportunità di correre per la scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra”. Sono le prime parole di Carlos Sainz dopo l’annuncio del team di Maranello dell’accordo con il pilota spagnolo. “Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l’ora di tornare a gareggiare in questa stagione” ha aggiunto Sainz in una nota della Ferrari.

Nato a Madrid il primo settembre 1994, il pilota iberico ha disputato 102 Gran Premi nell’arco di cinque stagioni del mondiale di formula 1, ottenendo quale miglior piazzamento il sesto posto nella classifica piloti nel 2019, anno in cui è anche salito per la prima volta sul podio, in occasione del gp del Brasile.

