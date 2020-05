Controlli della Polizia Locale per Covid-19

Share This





















Chiuso e multato bar in Oltretorrente nell’ambito dei controlli sulle attività di somministrazione e sugli assembramenti in contrasto con le regole di prevenzione Covid-19.

La Polizia Locale è intervenuta in alcuni locali di somministrazione in zona Oltretorrente per i controlli sulle attività di somministrazione e sugli assembramenti in contrasto con le regole di prevenzione Covid-19.

Gli agenti hanno accertato che in via Imbriani un bar consentiva la consumazione all’interno del locale. Al gestore hanno proceduto a verbalizzare una sanzione di 400 euro ed intimata la chiusura dell’attività per 5 giorni. Ai avventori, che non rispettando le misure anti pandemia creavano assembramento, è stata comminata una sanzione di 400 euro ciascuno.

“Il fatto che si siano modificate le regole e sia, quindi, possibile la ripresa delle attività- commenta il Comandante Riva Cambrino– non ci deve far diminuire l’attenzione alla salute pubblica. Comportamenti imprudenti, anche di pochi rischiano di compromettere la sicurezza e rendere vani i sacrifici di tutti”.

L’Assessore alla Sicurezza Cristiano Casa ha voluto rimarcare l’importanza dell’azione di controllo svolta dalla Polizia Locale: “Sono tanti gli tanti operatori economici che, con grande spirito di responsabilità stanno riaprendo i loro esercizi nel rispetto dei protocolli prescritti. Le attività di controllo vengono svolte anche a tutela di chi rispetta le regole e lavora affinché ogni singolo sforzo per riguadagnare alla normalità la nostra città sia ripagato da successo. Chi rispetta le regole deve sapere di avere la macchina comunale al suo fianco”.