COSAP – Procedure semplificate per ottenerla

L’Amministrazione Comunale ha predisposto le seguenti procedure finalizzate a semplificare la concessione di autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico.

L’Amministrazione Comunale al fine di agevolare l’occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e di attività artigianali alimentari e non alimentari, che per far fronte alle disposizioni sul distanziamento della clientela avranno bisogno di maggiore spazio, ha predisposto le seguenti procedure finalizzate a semplificare la concessione di autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico.

“Insieme ai miei collaboratori in questi giorni abbiamo avuto un confronto continuo con le associazioni di categoria e anche direttamente con titolari di pubblici esercizi, commercianti e artigiani – commenta l’Assessore al Commercio Cristiano Casa – e abbiamo cercato di interpretare al meglio le loro esigenze in modo da potere dare le giuste risposte non solo in termini di agevolazioni economiche, ma anche di semplificazione nelle procedure di concessione di occupazioni di suolo pubblico. Per questo penso sia doveroso ringraziare il personale impegnato dei Settori SUAP, Sviluppo Economico, Viabilità e Polizia Locale del Comune di Parma per la professionalità e l’impegno dimostrati. Siamo al fianco delle imprese e solo insieme riusciremo ad uscire da questa situazione.”

COSAP PUBBLICI ESERCIZI (RISTORANTI E BAR)

A far data dal 18 Maggio i titolari di pubblici esercizi (bar e ristoranti) che in passato hanno già ottenuto una concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per posizionamento di dehors di qualunque tipologia potranno occupare la stessa superficie già autorizzata negli anni precedenti, con la medesima tipologia di dehors, in modo da consentire ai propri clienti il necessario distanziamento fisico imposto dall’emergenza sanitaria in atto. Gli esercenti, entro 48 ore dall’inizio dell’occupazione, dovranno presentare domanda di rinnovo dell’occupazione temporanea di suolo pubblico attraverso le vie telematiche previste dal Comune di Parma (piattaforma di accesso unitario www.servizi.comune.parma.it/it-IT/SUAP-Telematico.aspx) unendo:

– planimetria,

– indicazione della precedente autorizzazione

– ricevuta di versamento diritti di segreteria

Gli stessi esercenti, compatibilmente con le caratteristiche della area sede del dehors, potranno ampliare, con arredi leggeri (tavoli e sedie) per rimuoverli completamente alla chiusura dei locali, la propria occupazione, occupando anche piazzette pedonali in prossimità degli esercizi stessi, a condizione che le stesse siano collocate in zone a scarso traffico veicolare (zone a traffico limitato, aree pedonali), oppure occupando aree antistanti altre attività commerciali, qualora queste non intendano usufruire dello spazio antistante la propria vetrina. In quest’ultimo caso, si potrà derogare dalla necessaria autorizzazione da parte dei frontisti interessati, purché venga lasciato libero l’ingresso all’attività e uno spazio di almeno 1,5 metri tra la vetrina e il dehors, in modo da consentire l’accesso dei clienti all’attività stessa e il passaggio dei pedoni. Negli orari di chiusura delle attività commerciali ubicate nell’area antistante il dehors non sarà necessario mantenere la misura di rispetto sopra indicata. Nel caso in cui più pubblici esercizi siano interessati alla medesima area non utilizzata, la stessa dovrà essere suddivisa in parti uguali tra i diversi interessati. Gli ampliamenti dovranno essere conformi con quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Ad esempio non potranno essere previsti ampliamenti davanti a passi carrai, accessi pedonali di abitazioni, ingressi di attività commerciali (salvo quanto previsto sopra), non potranno prevedere chiusura di strade, dovranno sempre lasciare uno spazio transitabile di almeno 1,5 metri per i pedoni sui marciapiedi e uno spazio di almeno 3 metri per il transito dei mezzi di soccorso e comunque evitando il posizionamento di qualsiasi occupazione nelle aree di intersezione e sugli attraversamenti pedonali e ciclabili.

Nel caso in cui l’occupazione debba avvenire all’interno di stalli di sosta sarà necessario attendere l’emissione della necessaria ordinanza da parte del Settore Viabilità. Qualora, all’interno di aree pedonali, l’occupazione debba avvenire sulla carreggiata e, in passato, sia già stata emanata l’ordinanza di viabilità, occorre comunque attendere l’emissione della necessaria ordinanza da parte del Settore Viabilità che definirà le opportune delimitazioni di sicurezza per veicoli e pedoni previsti dalla normativa stradale oltre ad implementare le previste deviazioni viabilistiche.

I titolari di pubblici esercizi che non hanno mai ottenuto autorizzazioni per dehors, o che intendano modificare in via continuativa la superficie occupata in passato, o che intendano modificare la tipologia di dehors, dovranno presentare nuova domanda di autorizzazione attraverso le vie telematiche previste (piattaforma di accesso unitario https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/SUAP-Telematico.aspx) allegando:

– la planimetria;

– l’asseverazione da parte di tecnico abilitato che dichiari la conformità

• degli arredi, per forme, colori e materiali, alla Disciplina di cui all’art. 10 del Regolamento Dehors

• del loro posizionamento rispetto alla normativa in materia di sicurezza e viabilità;

– ricevuta di versamento diritti di segreteria;

Presentata la domanda, in attesa della conclusione dell’iter finalizzato al rilascio della nuova autorizzazione, i titolari dei pubblici esercizi, ove le condizioni del traffico lo consentano e fermo restando il rispetto del vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di quanto sopra, potranno occupare un’area massima di mq 10 con arredi leggeri (tavoli e sedie), per rimuoverli completamente alla chiusura dei locali.

In base al Decreto Rilancio, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991 sono esonerate dal pagamento della COSAP a partire dal 18 maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020.

Per quanto concerne le autorizzazioni per occupazioni temporanee già rilasciate prima della sospensione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, si procederà alla rideterminazione del canone dovuto, tenuto conto del periodo di chiusura delle attività nonché delle eventuali esenzioni che verranno eventualmente individuate. Gli eventuali importi versati in eccesso verranno decurtati da future concessioni rilasciate agli stessi esercenti.

COSAP ATTIVITA’ ARTIGIANALI (PASTICCERIE, GELATERIE, PIZZERIE D’ASPORTO, GASTRONOMIE E ALTRE SIMILARI)

Le attività che in passato hanno già ottenuto una concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per posizionamento di panche / sedute / espositori merci, etc., potranno presentare la domanda di occupazione suolo pubblico dal 18 Maggio e, in attesa del rilascio della concessione, potranno occupare la superficie già autorizzata negli anni precedenti, con la medesima tipologia di attrezzature.

Le attività che non hanno mai ottenuto una concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, dovranno presentare nuova domanda di autorizzazione attraverso le vie telematiche previste (piattaforma di accesso unitario www.servizi.comune.parma.it/it-IT/SUAP-Telematico.aspx) allegando:

– la planimetria;

– l’asseverazione da parte di tecnico abilitato che dichiari la conformità dell’occupazione alla normativa in materia di sicurezza e viabilità;

– ricevuta di versamento diritti di segreteria;

I titolari di tali attività, ove le condizioni del traffico lo consentano e fermo restando il rispetto di quanto sopra, 48 ore dopo aver presentato la domanda, in attesa della conclusione dell’iter finalizzato al rilascio della nuova autorizzazione, potranno occupare un’area massima di mq 5 con panche, sedute, botti, espositori per merci, per rimuoverli completamente alla chiusura dei locali.

Tutte le occupazioni dovranno comunque essere conformi con quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Non è consentita l’occupazione di sede stradale, se non all’interno di aree pedonali e lasciando sempre uno spazio minimo di m. 3 per il transito di mezzi di soccorso e di emergenza e comunque evitando il posizionamento di qualsiasi occupazione nelle aree di intersezione e sugli attraversamenti pedonali e ciclabili.

Alle concessioni verrà applicato uno sconto del 50% del canone.

COSAP ESERCIZI DI VICINATO (NEGOZI D’ABBIGLIAMENTO PER ESEMPIO), PARRUCCHIERI, ESTETISTI E SIMILARI

Le attività che non hanno mai ottenuto una concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, dovranno presentare nuova domanda di autorizzazione attraverso le vie telematiche previste (piattaforma di accesso unitario www.servizi.comune.parma.it/it-IT/SUAP-Telematico.aspx) allegando:

– la planimetria;

– l’asseverazione da parte di tecnico abilitato che dichiari la conformità dell’occupazione alla normativa in materia di sicurezza e viabilità;

– ricevuta di versamento diritti di segreteria;

I titolari di tali attività, ove le condizioni del traffico lo consentano e fermo restando il rispetto di quanto sopra, 48 ore dopo aver presentato la domanda, in attesa della conclusione dell’iter finalizzato al rilascio della nuova autorizzazione, potranno occupare uno spazio con larghezza massima quanto la vetrina della propria attività e lasciando sempre uno spazio minimo di m. 1,5 per il passaggio di persone diversamente abili.

Tutte le occupazioni dovranno comunque essere conformi con quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Non è consentita l’occupazione di sede stradale, se non all’interno di aree pedonali e lasciando sempre uno spazio minimo di m. 3 per il transito di mezzi di soccorso e di emergenza e comunque evitando il posizionamento di qualsiasi occupazione nelle aree di intersezione e sugli attraversamenti pedonali e ciclabili.

Per tali occupazioni non verrà applicato alcun canone.

Per eventuali chiarimenti si potrà scrivere a sviluppoeconomico@comune.parma.it o chiamare i seguenti numeri 0521-031281 / 0521-031286.