Milano, l’inviato di Striscia Vittorio Brumotti aggredito mentre filma lo spaccio di droga

Eʼ stato colpito con un bastone in pieno centro. “Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno”, ha detto

Ennesima aggressione per Vittorio Brumotti. L’inviato di “Striscia la notizia” stava realizzando un servizio sullo spaccio di sostanze stupefacenti in pieno centro a Milano quando è stato colpito con un bastone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure a Brumotti disteso sull’asfalto, e poi l’hanno trasportato all’ospedale Niguarda in codice verde.

fonte tgcom24