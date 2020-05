Parma: violenza alla ex, arrestato

Share This





















I fatti risalgono a luglio, denuncia confermata da immagini sorveglianza

E’ accusato di avere aggredito e violentato la sua ex compagna. Protagonista un cittadino di nazionalità romena arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Milano su ordinanza del Gip del Tribunale di Parma.

L’aggressione sarebbe avvenuta a luglio quando, in una strada del centro di Parma, secondo l’accusa, l’uomo aveva assalito la donna armato di coltello. Assieme a un complice aveva trascinato la ex compagnia, che più volte aveva già minacciato per gelosia, in un luogo appartato e qui, armato di coltello, si è prima fatto consegnare la borsa e il portafoglio e infine, una volta che il complice si era allontanato, l’avrebbe violentata.

La donna si è a quel punto rivolta ai carabinieri e ha denunciato l’ex compagno. Il racconto della vittima ha trovato riscontri nel referto del medico del Pronto Soccorso, dove, oltre alla violenza, venivano segnalate diverse lesioni da arma da taglio e dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona dell’aggressione. Ora l’uomo è in carcere.

fonte ansa