Sarà Parma 2021

Il Decreto Rilancio fa ripartire anche Parma Capitale della Cultura

Inserita la proroga del titolo di capitale italiana della Cultura conferito alla città di Parma per l’anno 2020 che si protrarrà a tutto il 2021.

Il Ministro per la Cultura Dario Franceschini ha sottolineato: “Abbiamo inserito nel Dl Rilancio la scelta doverosa di rendere Parma Capitale italiana della cultura anche per il 2021, mentre le procedure già avviate per le candidature della Capitale 2021 varranno per l’assegnazione del 2022”.