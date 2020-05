Sicilia, migranti sbarcano sulla spiaggia nell’Agrigentino: il sindaco porta loro viveri e mascherine

Sbarco di migranti in Sicilia. Diverse persone sono approdate sulla spiaggia di Palma di Montechiaro (Agrigento), lasciate a pochi metri da terra da una nave madre. Il sindaco Stefano Castellino, dopo aver radunato i migranti, ha portato loro mascherine, bottiglie d’acqua, di tè e ciambelle. Testimoni hanno parlato di 400 profughi, ma secondo la questura sulla barca non potevano starci in più di 70.

“Da quello che dicono i miei concittadini che hanno assistito ai momenti immediatamente successivi allo sbarco, sono state viste tantissime persone che scappavano per le campagne circostanti – ha raccontato il sindaco -. Pare che fossero circa diverse persone su due imbarcazioni e una trainava l’altra”. Al momento, ha sottolineato la questura, è stata bloccata una sessantina di migranti. Gli elicotteri utilizzati dalla guardia di finanza, inoltre, non hanno rilevato la presenza di un altro barcone oltre a quello già recuperato. Altri 52 profughi sono arrivati a Linosa con un’imbarcazione di circa 10 metri.

fonte tgcom24