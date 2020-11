Europa League Cluj Roma 0-2 e Napoli-Rijeka 2-0

L’Europa League sorride alle italiane. Sia la Roma che il Napoli si impongono per 2-0 rispettivamente con il Cluj e il Rijeka.

I giallorossi conquistano, così, la matematica qualificazione ai sedicesimi di finale dell’Europa League.

A 10 punti guidano il girone A e centrano il passaggio di turno con due girnate di anticipo.

Napoli-Rijeka 2-0 (1-0). Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Demme (24′ st Lobotka), Bakayoko, Politano (19′ st Lozano), Zielinski (19′ st Insigne), Elmas (24′ st Mertens), Petagna (36′ st Ruiz). (25 Ospina, 16 Contini, 44 Manolas, 6 Mario Rui). All.: Gattuso. Rijeka (5-4-1): Nevistic, Tomecak, Velkovski, Galovic, Smolcic, Anastasio (35′ st Braut), Muric (32′ st Yateke), Cerin (41′ st Hodza), Loncar, Stefulj, Andrijasevic (41′ st Frigan). (1 Nwolokor, 20 Raspopovic, 56 Putnik). All.: Rozman. Arbitro: Ozkahya (Turchia). Reti: pt 40′ Politano; st 29′ Lozano. Angoli: 5-4 per il Rijeka. Recupero: 1′ e 3′. Ammoniti: Anastasio per gioco scorretto.

Cluj-Roma 0-2 (0-0) nella quarta giornata di Europa League giocata a Cluj-Napoca. Cluj (4-2-3-1): Balgradean, Susic, Manea, Burca, Camora, Djokovic, Itu (6′ Chipciu), Rondon, Pau (26′ st Carnat), Pereira, Debeljuh (25′ st Vojtus). (12 Sandomierski, 93 Checiches, 13 Ciobotariu, 14 Latovlevici, 23 Haiduc, 96 Joca). All.: Petrescu. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Spinazzola (19′ st Mkhitaryan), Cristante, Juan Jesus, Bruno Peres, Villar, Diawara (32′ st Milanese), Calafiori, Pellegrini (1′ st Veretout), Carles Perez (39′ st Tripi), Mayoral (19′ st Dzeko). (50 Berti, 83 Mirante, 2 Karsdorp, 11 Pedro Rodríguez, 54 Ciervo). All.: Fonseca. Arbitro: Lechner (Aut). Reti: nel st 4′ Debeljuh (aut.), 22′ Veretout (rig.). Angoli: 1-1. Recupero: 0′ e 4′. Ammoniti: Itu, Paun, Djokovic, Diawara, Camora, Dzeko per gioco falloso; Burca per proteste.

fonte ansa