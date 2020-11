Serie A: Napoli ko, al San Paolo vince il Milan 3-1. Doppietta di Ibrahimovic

Share This

Show dello svedese che poi è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare

Una doppietta di Ibrahimovic, al 20′ pt e al 9ì st ha aperto la strada ai rossoneri, che nel recupero hanno segnato ancora con Hauge. Il Napoli aveva accorciato le distanze con Mertens al 17′ ma l’espulsione di Bakayoko per doppia ammonizione ha tarpato le sue speranze di rimonta.

Il Milan batte il Napoli 3-1 nel posticipo dell’ottava giornata di serie A, giocato a Napoli. e resta in vetta alla classifica, con 20 punti.

GOL e MOMENTI CLOU

Al 44′ il Milan chiude i conti con il gol di Hauge nei minuti di recupero

Al 79′ infortunio per Ibrahimovic, forse un problema all’adduttore alla coscia sinitra. Lo svedese sostituto da Colombo

Al 20′ st espulso Bakayoko del Napoli per doppia ammonizione

Napoli-Milan 1-2: i partenopei accorciano le distanze con Mertens al 18′ st

Napoli-Milan 0-2: al 9′ st i rossoneri raddoppiano ancora con una rete di Ibrahimovic, per lui una doppietta

Napoli-Milan 0-1: al 20′ Ibrahimovic la sblocca. Sul cross di Theo Hernandez si avventa sulla sfera e di testa infila Meret.

Le formazioni iniziali

Napoli (4-3-3): (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Hysaj, Osimhen, Rrhamani.

Milan (4-2-3-1): (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Bonera che sostituire Pioli, in quarantena per il Covid.

Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Leao.

fonte ansa