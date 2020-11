Serie A, Napoli-Roma 4-0

Nel giorno dell’omaggio a Maradona, il Napoli risorge e travolge la Roma, fermando la striscia di 16 gare senza sconfitte degli uomini di Fonseca. Prima il ricordo del fuoriclasse argentino, poi 4 gol di Insigne su punizione (con dedica), Ruiz, Mertens e Politani.

In mezzo e dopo troppo poca Roma. Anche per gli infortuni di Mancini e Veretout e la forma precaria di Dzeko e Pellegrini reduci dal Covid. In classifica, gli azzurri salgono a 17 punti e raggiungono i giallorossi e la Juventus al quarto posto, -6 dal Milan.