Un ulteriore milione per le attività economiche

Un ulteriore milione per il rimborso della TARI, che vanno ad aggiungersi ai 5 già stanziati.

Un milione che integra quanto stanziato già in precedenza per sostenere le attività economiche come rimborso della TARI. L’assessore al Bilancio Marco Ferretti e l’assessore alle Attività Produttive Cristiano Casa anche negli ultimi giorni hanno lavorato in stretta sinergia e in costante ascolto con le Associazioni di categoria del commercio, artigianato, industria e agricoltura chiedendo loro di indicare eventuali integrazioni rispetto a quanto indicato nelle tabelle 1A, 1B e 2 di ARERA per quelle attività che non sono ricomprese ma colpite dagli effetti del Codiv.

Le Associazioni hanno risposto alla richiesta dell’Amministrazione dando riscontro per quelle realtà e categorie non comprese. Molte di quelle segnalate sono state accolte e si è pertanto integrato stanziando un ulteriore milione per il rimborso della TARI, che vanno ad aggiungersi ai 5 già stanziati.

“Questo è il risultato del confronto e del costante ascolto che l’Amministrazione ha con le Associazioni di categoria. Ci auguriamo che questo ulteriore milione possa dare effetti postivi al sistema economico cittadino davvero in grande difficoltà a causa della pandemia. Solo lavorando insieme, come stiamo facendo, potremmo uscire da questa grave situazione e fare ripartire il sistema economico del nostro territorio.

Il Comune di Parma sta facendo la sua parte, è importante che a tutti i livelli ci sia uguale impegno e solo così ne usciremo.” hanno dichiarato gli assessori Ferretti e Casa.