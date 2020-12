Amadeus rivela: ‘Morgan mi ha insultato in privato’

Share This





















Amadeus ha rivelato che Morgan lo ha insultato pesantemente in privato. Il conduttore del Festival di Sanremo a ‘Libero’ ha raccontato di aver ricevuto offese da parte del cantautore dopo che la sua candidatura per partecipare alla kermesse canora più importante d’Italia il prossimo anno è stata scartata. “Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi”, ha fatto sapere il 58enne, che sarà ancora al timone dell’Ariston insieme all’amico Fiorello dopo il grande successo dello scorso anno.

Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival. Mi ha mandato degli insulti in privato che meglio far finta di niente. Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti”, ha aggiunto.

Amadeus ha infine risposto a chi lo ha criticato per aver scelto molti giovani tra i cantanti in gara: “Non ho guardato la carta di identità, ho scelto per mio gusto. Sono tutti dei top nel loro genere. La verità è che in Italia abbiamo una gran ‘cantera’. Pensa che la scorsa estate in classifica c’erano ancora 10 brani sanremesi”.

FONTE GOSSIP.IT