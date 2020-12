Champions: ci pensa Lukaku, 3-2 al Borussia e Inter spera ancora

Atalanta pari sofferto, il Midtjylland la fa tremare. Bergamaschi secondi nel girone

Inter batte Borussia Monchengladbach 3-2 in una partita valida per la quinta giornata del gruppo B di Champions League giocata al Borussia Park di Monchengladbach

Ci pensa sempre lui. Romelu Lukaku si carica ancora l’Inter sulle sue larghe spalle e fa ancora sperare i nerazzurri nella rincorsa agli ottavi di Champions League.

L’aria di Germania fa bene al bomber belga, in una serata piena di emozioni, che passa dalle tinte del fallimento a quelle della speranza, con pure un brivido finale: il Borussia Moenchengladbach va ko per 3-2, lasciando la porta aperta per l’Inter di poter passare per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta dal 2011/12, in un girone sempre più pazzo. La vittoria dello Shakhtar Donetsk a sorpresa contro il Real Madrid infatti lascia tutto aperto verso l’ultima giornata, in programma la prossima settimana. L’Inter avrà bisogno di tre punti in casa contro gli ucraini, sperando che a Madrid tra i blancos e il Borussia non esca un pareggio: situazione complicata, ma che con un Lukaku così potrebbe esserlo meno.

Atalanta e Midtjylland 1-1 (0-1) in una partita della quinta giornata del Girone D della Champions League disputata sul terreno del Gewiss Stadium di Bergamo

La quaterna dell’andata, il 21 ottobre, col senno di poi, s’è rivelata bugiarda per il match sulla carta più facile possibile. Sotto di un gol a freddo per un match in salita, poi Romero usa la testa per raddrizzarlo, rispondendo a Scholz in una sfida nella sfida tra difensori. Il Midtjylland si rivela tutt’altro che il materasso del Girone D e strappa il primo punticino alla penultima partita, sul terreno di Bergamo: per vedere gli ottavi all’Atalanta basterà non perdere in casa dell’Ajax il 9 dicembre per rimanere al secondo posto con una sola lunghezza (8 a 7) di vantaggio.

Le altre della quinta giornata

Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1 in una partita valida per la quinta giornata del gruppo A di Champions League. I gol: Joao Felix al 26′ del primo tempo, pareggio di Muller su rigore al 41′ st.

Porto e Manchester City 0-0 in una partita valida per la quinta giornata del gruppo A di Champions League.

Marsiglia batte Olympiacos Atene 2-1 (0-1) in una partita della 5/a giornata del Girone C della Champions League disputata sul terreno dell’Orange Velodrome di Marsiglia. I gol: nel primo tempo Camara al 33′ per i greci; nel secondo tempo pareggio di Payer al 10′ e raddoppio dello stesso fantasista che al 30′ regala la vittoria ai francesi.

Liverpool batte Ajax 1-0 (0-0) in una partita della 5/a giornata del Girone D della Champions League disputata sul terreno di Anfield Road, a Liverpool. Il gol: nel secondo tempo Jones al 13′.

fonte ansa