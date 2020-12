Share This





















Il Sindaco, Federico Pizzarotti, e l’Assessora alla Scuola, Ines Seletti, hanno incontrato, questa mattina in Municipio, Chiara e Mattia, studenti del Romagnosi che nei giorni scorsi hanno fatto un sit-in davanti alla scuola per ribadire l’importanza della didattica in presenza. Con loro anche il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Romagnosi, Guido Campanini.

Si è trattato di un incontro franco e costruttivo in cui gli studenti hanno rappresentato le loro istanze legate principalmente alle limitazioni che la Dad – Didattica a distanza – comporta per i giovani, soprattutto nei rapporti umani e personali tra gli stessi studenti ed il corpo docente. Hanno ribadito la necessità di tornare in classe in sicurezza quanto prima. La protesta “Schools for future” è partita nei giorni scorsi da Torino e si fonda sul principio che andare a scuola è un diritto.