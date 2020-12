Melissa Satta ufficializza l’addio con Kevin Prince Boateng: le parole della showgirl

Share This





















Melissa Satta ufficializza l’addio con Boateng. Dopo giorni e giorni di voci sulla rottura e gossip, la showgirl rompe il silenzio: le sue parole sul social scrivono la parola fine sulla storia d’amore col calciatore del Monza.

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità”, scrive l’ex velina. E aggiunge: “Fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”.

E’ una separazione dolorosa, dopo un ritorno di fiamma che faceva ben sperare e un figlio, nato nel 2014. Melissa cambia rotta e si regala anche un tattoo sul piede: si è fatta disegnare sulla pelle una tigre. Non si arrende, forza e coraggio non le mancano, forse quel felino la rappresenta: farà il meglio per se stessa e per il figlio anche tirando fuori le unghie.

FONTE GOSSIP.IT