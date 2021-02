Serie A: Juventus-Crotone finisce 3-0

Juventus-Crotone 3-0 nel posticipo della 23/a giornata della Serie A, giocato all’Allianz Stadium.

67′ GOL! JUVENTIS-Crotone 3-0! Weston McKennie chiude il match superando Cordaz per la terza volta. Corner di Chiesa, colpo di testa di de Ligt murato dalla difesa e conclusione vincente del texano dal centro dell’area di rigore su cui non può nulla il portiere dei calabresi.

Quarta rete in Serie A per l’ex Schalke 04.

45′ + 2 GOL! JUVENTUS-Crotone 2-0! Colpo di testa imperioso di Cristiano Ronaldo che batte per la seconda volta Cordaz. Il portoghese impegna prima il portiere dei calabresi e sul successivo cross di Ramsey è perfetto a siglare la sua ennesima doppietta della stagione.

39′ GOL! JUVENTUS-Crotone 1-0! Cristiano Ronaldo porta avanti i bianconeri con un’incornata precisa a superare Cordaz. Assist perfetto dalla sinistra di Alex Sandro. 17esimo gol in Serie A per CR7. La rete viene convalidata dopo lungo check al VAR per verificare la posizione dello stesso ex Real.

fonte ansa