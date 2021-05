“LA MAPPA DEL CUORE DI LEA MELANDRI IN VR” AL CASSERO LGBTI CENTER Fino a venerdì 4 giugno lo spettacolo teatrale in Virtual Reality di Ateliersi e Lea Melandri

Quattro appuntamenti serali, da martedì 1 a venerdì 4 giugno, al Cassero LGBTI Center di via Don Minzoni 18 per assistere alla visione in virtual reality de “La Mappa del Cuore di Lea Melandri in VR”, il nuovo progetto della compagnia Ateliersi di Bologna diretta da Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi, che dello spettacolo sono ideatori, registi e interpreti. Bologna, 31 maggio 2021 –, aldi via Don Minzoni 18 per assistere alla visione in virtual reality de “La Mappa del Cuore di Lea Melandri in VR”, il nuovo progetto della compagniadi Bologna diretta da, che dello spettacolo sono ideatori, registi e interpreti.

Uno spettacolo che parla di adolescenza, paure, desideri, dubbi e speranze, ispirato alla posta del cuore che Lea Melandri, figura centrale del femminismo italiano, curò negli anni Ottanta per il settimanale Ragazza In. Sul palco virtuale, assieme alla Menni e a Mochi Sismondi, che conducono una sorta di viaggio emotivo attraverso quelle lettere, fisicamente presenti sulla scena, la cantautrice bolognese Cristallo, che interpreta alcuni dei brani iconici di quegli anni, assieme alle musiche di Mauro Sommavilla e Vincenzo Scorza.

Alla fine dello spettacolo sarà proposto agli spettatori e alle spettatrici un percorso bibliografico elaborato da Sara de Giovanni del Centro di documentazione Flavia Madaschi | LGBTI+ Center: dai grandi classici dell’adolescenza, come Piccole Donne di Louisa May Alcott a Cime tempestose di Emily Bronte, ai best seller contemporanei come Twilight di Stephenie Meyer e La diseducazone di Cameron Post di Emily M. Danforth.

Lo spettacolo, della durata di un’ora e per singolo spettatore, è accessibile gratuitamente tramite prenotazione obbligatoria (prenotazioni@ateliersi.it o telefonando al 3297788938 dal lunedì al venerdì).

Una nuova modalità di visione dello spettacolo teatrale, ma pure una riflessione sull’evoluzione delle arti dal vivo nel contemporaneo e sul ruolo degli spazi di fruizione culturale, duramente colpiti dalle lunghe chiusure degli ultimi mesi. Il tour proseguirà da martedì 8 a domenica 13 giugno al MAMbo – Museo d’Arte Moderna, mentre mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 giugnolo spettacolo live verrà proposto all’Arena Orfeonica di via Broccaindosso.

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, si realizza in collaborazione con Istituzione Bologna Musei, DAMSLab, Biblioteca Salaborsa, Cassero LGBTI+ Center, Kilowatt, nell’ambito di Patto per la lettura e nel cartellone di Bologna Estate. Grazie al sostegno dei partner – tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna – la partecipazione degli spettatori e l’accesso alle collezioni saranno gratuiti. La mappa del cuore di Lea Melandri in VR è stato sviluppato in collaborazione con Touchlabs e Gravital, software house specializzate in realtà virtuale e realtà aumentata.

ATELIERSI

Ateliersi è un collettivo di produzione artistica che opera nell’ambito delle arti performative e teatrali. Si occupa di produzione artistica (spettacoli, performance, scritture, progetti editoriali, formazione) e della cura della programmazione culturale dell’Atelier Sì.

La creazione di Ateliersi si compone di opere teatrali e interventi artistici in cui il gesto performativo entra in dialogo organico con l’antropologia, la letteratura, la produzione musicale e le arti visive, per favorire una comunicazione del pensiero capace di intercettare inquietudini e prospettive che coagulano senso intorno ai sovvertimenti che si manifestano nel mondo.

Un approccio antropologico all’arte caratterizzato da un’attrazione per l’alterità, dalla predilezione per l’evoluzione culturale come oggetto di studio, dallo sviluppo della dimensione contestuale e dalla sperimentazione di pratiche interdisciplinari. Il suo spettacolo In Your Face ha ricevuto la nomination ai Premi UBU 2018 come miglior progetto sonoro.