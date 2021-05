Nuove chat anonime su ASKfm: più libertà, più privacy, più comunicazione

ASKfm, un social network globale con diversi milioni di utenti, ha lanciato Chat Anonime, una nuova funzionalità richiesta dal 70% del suo pubblico.

“Tra un paio d’anni, milioni di persone guarderanno indietro e vedranno questo momento come quello in cui hanno aperto una finestra di una stanza buia e ammuffita e hanno lasciato entrare una brezza di aria fresca e frizzante. Perché crediamo che una comunicazione libera, aperta e sicura equivale socialmente a ciò che la respirazione è per noi fisicamente. Abbiamo progettato le nostre chat anonime in modo che chiunque, non importa quanto socialmente distante o connesso, non importa quanto insicuro o sicuro di sé, non importa quanto loquace o timido, possa trovare qualcuno con cui comunicare. E anche se ancora non vediamo la fine della pandemia, crediamo che la comunicazione libera, aperta e sicura, consentita dalle nostre chat anonime, sia in questo momento ciò di cui tutti abbiamo bisogno come una boccata d’aria fresca”. – condiviso da Janis Grivins – CEO di ASKfm.

Come è iniziato tutto?

Il social network di ASKfm è stato lanciato nel 2010 ed è in continua crescita. Nel corso degli anni, ASKfm ha raggiunto un pubblico globale di 348 milioni di utenti che si scambiano 600 milioni di domande e risposte ogni mese. Negli ultimi 3 anni, si sono iscritti all’applicazionequasi 2 milioni di utenti dell’Italia.

Il principale vantaggio di ASKfm è l’anonimato. Puoi trovare nuovi amici facendo loro domande anonime e farti conoscere da altri, oppure semplicemente mantenere il tuo blog o condividere segreti senza rivelare la tua identità.

Dall’inizio del 2020, la piattaforma ha completamente rinnovato il suo design, ha introdotto una valuta interna con monete proprie di ASKfm, ha lanciato un proprio mercato, un programma di premi per influencer, risposte segrete e il tanto atteso pacchetto di abbonamento.

Vogliamo menzionare che la funzione delle risposte segrete è diventata molto popolare durante la prima settimana. Le persone possono nascondere risposte interessanti ed intriganti da occhi indiscreti e “venderle” a cambio di monete. In altre parole, guadagnano condividendo i loro segreti con gli altri.

CHAT: QUAL È L’OBIETTIVO DIETRO QUESTA NUOVA FUNZIONE DELL’APPLICAZIONE?

Non molto tempo fa, la comunicazione tra gli utenti di ASKfm si basava solo su domande e risposte.

Oggi, gli sviluppatori di ASKfm hanno aggiunto una nuova e molto attesa funzionalità: le chat anonime. Ciò significa che la comunicazione diventa più veloce, più profonda e più realistica. Tutte le chat sono pubbliche, mentre i partecipanti possono rimanere anonimi.

Iniziare una chat è semplice proprio come sembra: tutto ciò che devi fare è scrivere il tuo messaggio sotto la risposta dell’utente. Ciò che rende unica questa funzione è che puoi scrivere il tuo messaggio apertamente o in modo anonimo. Il numero di partecipanti è illimitato e tutti coloro che si uniscono alla chat potranno visualizzare l’intera conversazione. Grazie a questo, puoi partecipare ad una vera e propria conferenza con centinaia di utenti, comunicare con compagni di classe, gruppi ed aziende.

Inoltre, puoi sentirti al sicuro sui contenuti che ricevi all’interno della funzione di chat. Tutte le regole della piattaforma si applicano anche alla nuova funzionalità: pertanto, i messaggi che violano tali regole verranno immediatamente cancellati dal servizio di moderazione che controlla la sicurezza dei contenuti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il prossimo passo nello sviluppo del social network di ASKfm includerà “chat chiuse per due”, in cui potrai comunicare in privato.