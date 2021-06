Daniel P esordio discografico per il cantautore latinense in radio con “25 Gennaio”

Daniel P in radio con il primo singolo “25 Gennaio“, già disponibile in tutti i digital store, brano che, oltre ad essere la data di nascita dell’artista, rappresenta una dedica ad una persona che da diversi anni non c’è più; una riflessione su come si sopravviva a certi eventi senza mai comprenderli fino a fondo.

Si definisce un cantautore che “parla della normalità del nostro vivere osservandola dal punto di vista più strano e bizzarro” dove l’unica verità alla quale rimanere fedeli è il cambiamento. Parla del mondo e accogli nell’arte che racconta quanti più punti di vista possibili.

Lyric video “25 Gennaio“: https://youtu.be/vrh6ZWb3nAU

Daniel ci spiega: – “25 Gennaio” è il giorno in cui sono nato e l’emblema del mio progetto artistico. Se vi dovessi dire qual è il motore profondo che ne ha permesso la stesura vi direi sicuramente ‘l’incomprensione’. Cerchiamo tutti inesorabilmente di restare aggrappati a tenerci ciò che ci ha fatto stare bene. Quando restiamo soli, lontano dalle frenesie del mondo e le luci dei teatri, torniamo a mostrarci per come siamo veramente; ovvero anime che sono andate alla ricerca di un rifugio in cui trovare riparo. È una preghiera, è il ‘per favore’ più grande a trovare una bussola che riorienti il nostro stare bene; è una preghiera a ricordarci che anche dal dolore più grande si può rinascere-

BIOGRAFIA

Daniel Palmacci nasce a Priverno, in provincia di Latina.

Nel 2019, dopo un lungo periodo da autodidatta nel 2019 entra a far parte del Lab Music Factory by Franco Iannizzi. Partecipa a competizioni quali Festival Show, Summer day Contest, Area Sanremo, prendendo maggior confidenza con il palco e con il pubblico. Contemporaneamente manda avanti un percorso fortemente introspettivo sulla scrittura e sulla sua concezione di musica in generale. Il 2021 è stato l’anno in cui Daniel si è maggiormente dedicato alla scrittura ed alla ricerca di un’identità artistica definita.

Social

IG: https://www.instagram.com/daniel_pmusic/

FB: https://www.facebook.com/daniel.palmacci

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuZLGjaNWf2y60A7_XNgZ8Q