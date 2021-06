Francesco Costa a Parma il 7 giugno per presentare il suo nuovo libro “Una storia americana”

Nell’abito di Parma 360 Festival, in collaborazione con Scintille Bookclub, torna a Parma il 7 giugno Francesco Costa, giornalista e vicedirettore del giornale online il Post, per presentare il suo secondo libro Una Storia Americana (Mondadori) alle ore 19 presso Lostello al Parco Cittadella.

Il modo migliore per conoscere come sarà la Casa Bianca di Joe Biden e Kamala Harris è conoscere chi sono e cosa hanno fatto fin qui. Perché la politica e il potere non cambiano le persone: le rivelano per quello che sono. Francesco Costa traccia nel suolibro un ritratto della nuova presidenza percorrendo le straordinarie biografie dei due protagonisti, e i momenti che hanno segnato le loro vite.

Le vittorie, le sconfitte, gli errori ci raccontano qualcosa non solo del tipo di presidente e vicepresidente che governeranno la più grande potenza mondiale, ma anche delle lezioni che hanno imparato nel corso delle loro vite, di come hanno affrontato avversari e ostacoli. Soprattutto, quelle vittorie, sconfitte ed errori sono rappresentativi «di una comunità che va molto oltre le loro persone». Perché «nelle loro qualità e nei loro limiti, Joe Biden e Kamala Harris somigliano all’America».

Francesco Costa, è giornalista e vicedirettore del giornale online Il Post. Esperto di politica americana, dal 2015 cura il progetto “Da Costa a Costa”, una newsletter e un podcast sugli Stati Uniti per i quali ha vinto nel 2016 il Premio Internazionale Spotorno Nuovo Giornalismo e nel 2018 il premio per il miglior podcast italiano alla Festa della Rete. Ha collaborato alla realizzazione, per Raitre, dei documentari “La Casa Bianca”. Il suo primo libro si intitola “Questa è l’America”, uscito a gennaio 2020 per Mondadori.

L’incontro si terrà presso Lostello al Parco della Cittadella alle ore 19, alle persone prenotate viene chiesto di presentarsi alle 18.45. Alle 18.30 sarà aperta una lista d’attesa e si assegneranno i posti liberi in ordine di arrivo.

In caso di pioggia l’incontro si terrà al Cinema Astra alle ore 21.30.

Per informazioni: scintille.bookclub@gmail.com