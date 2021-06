Giornata Nazionale dello Sport: gli esercizi di benessere con Powerbeats Pro e gli esercizi di Pilates di Barbara Sabbatini

Prendersi una pausa e del tempo per sé, per allentare il ritmo della routine o per combattere la sedentarietà imposta dallo smart working e praticare attività sportiva è molto importante per il proprio benessere e non solo per la forma fisica. E visto che la Bella Stagione è arrivata, perché non associare tutto ciò al potere della natura, del Pilates e della musica ascoltata con un buon paio di auricolari true-wireless come iPowerbeats Pro di Beats?

Con il desiderio sempre crescente di passare il tempo all’aria aperta, Beats consiglia un ciclo di 4 esercizi – adatti a tutti – per aumentare la mobilità e flessibilità della colonna vertebrale,suggeriti dall’insegnante certificata di Pilates e fondatrice di Studio Pilates 365 Barbara Sabbatini.

Esercizi semplici, da poter fare en plein air nei momenti di pausa o a completamento del vostro workout, con l’utilizzo di un tappetino o di una panchina, in compagnia di Powerbeats Pro.

Pronti?

◾ Mermaid – Allungamenti laterali del busto

Allungate lateralmente il busto a destra insieme al braccio sinistro portando quest’ultimo verso l’alto espirando. Nel movimento la testa segue l’inclinazione della colonna. Ripetete per 10 volte e poi fate il contrario (busto a sinistra, braccio destro), sempre per 10 volte.

◾ Spine Twist – Torsioni laterali del busto

Aprite le braccia e mantenetele in linea con le spalle, inspirate e mentre espirate fate una torsione twist con il busto a destra e sinistra per 10 volte. Sia sul tappetino che sulla panchina il bacino resta fermo: non si deve alzare durante le torsioni.

◾ Spine Stretch – Allungamento della colonna vertebrale

Allungate le braccia portandole in avanti, mantenetele tese, eassicurandovi che siano in linea con le spalle. Inspirate e poi, mentre espirate, allungatevi verso la punta dei piedi portando in dentro l’ombelico, arrotondando la colonna e aprendo le scapole per poi portare la testa tra le braccia restando in questa posizione per qualche secondo. Ripetete l’esercizio per

10 volte. Se lo fate da seduti (sulla panchina), le gambe devono restare tese in avanti.

◾ Saw – Torsioni busto più allungamenti

Aprite le braccia e portatele in linea con le spalle, inspirate e mentre espirate con il busto fate una torsione twist a destra allungando il braccio sinistro verso il piede destro, alternando la combinazione destra e sinistra per 10 volte. Successivamente ripetete l’esercizio aggiungendo 4 molleggi in allungamento a destra e sinistra per altre 10 volte. Se siete seduti sul tappetino le gambe sono aperte (divaricate) mentre sulla panchina le gambe restano tese e aperte (divaricate) in avanti.

Durante le torsioni e gli allungamenti è importante che manteniate il bacino fermo.



Completato l’intero ciclo di esercizi inspirate ed espirate allungando le braccia verso l’alto per 4/6 volte: la vostra schiena ringrazierà.

Powerbeats Pro includono le seguenti caratteristiche:

• Audio potente e bilanciato , grazie a un sistema acustico interamente rinnovato, in grado di offrire un suono puro, nitido e con una gamma dinamica impeccabile

• Design rinforzato per resistere all’acqua e al sudore

• S upporti auricolari regolabili e personalizzabili con quattro copri-auricolari di diverse misure, già disponibili in dotazione, garantiscono comfort e stabilità

• Su ogni auricolare sono disponibili tutti i controlli per ascoltare musica o effettuare chiamate

• Fino a 9 ore di ascolto , e grazie alla custodia che funge da stazione di ricarica , più di 24 ore di ascolto combinato

• Grazie a Fast Fuel , con 5 minuti di ricarica è possibile avere 1,5 ore di ascolto e fino a 4,5 ore extra dopo 15 minuti di ricarica

• Si abbinano singolarmente tramite Bluetooth di Classe 1, per un raggio d’azione ancora più ampio e minori perdite di connessione

• Il chip Apple H1 garantisce connessioni wireless più rapide e stabili con i dispositivi in uso.

Non vi resta che… Scegliere la giusta playlist!

Powerbeats Pro sono disponibili nei colori: Rosa Nuvola, Blu Ghiaccio, Rosso Magma, Bianco Avorio, Nero e Blu Navy. Prezzo suggerito al pubblico: € 249,95

Beats

Beats by Dr. Dre (Beats) è stata fondata nel 2006 da Dr. Dree Jimmy Iovine ed è uno dei principali marchi di prodotti audio. Con la sua famiglia di cuffie, auricolari e altoparlanti di qualità esclusiva per il settore consumer, ha contribuito a far conoscere ad un’intera nuova generazione le possibilità dell’intrattenimento musicale di qualità. I prodotti del brand contribuiscono a trasferire l’energia, le emozioni e l’entusiasmo degli studi di registrazione nell’esperienza di ascolto degli appassionati di musica in tutto il mondo. Nel luglio 2014 Beats è stata acquistata da Apple Inc.