Lo Stadio Lanfranchi riapre al pubblico per la gara dell’11 giugno tra Zebre e Munster

OBBLIGO DI MASCHERINA E DISTANZIAMENTO PER I 1.000 SPETTATORI AMMESSI ALLA SFIDA VALEVOLE PER L’ULTIMA GIORNATA DEL TORNEO INTERNAZIONALE GUINNESS PRO14 RAINBOW CUP

Parma, 1 giugno 2021 – In conformità al decreto-legge n° 65 del 18 maggio, Zebre Rugby Club comunica la decisione di aprire lo Stadio Lanfranchi di Parma ad un numero massimo di 1.000 spettatori in occasione della gara di venerdì 11 giugno contro gli Irlandesi del Munster, match in programma alle ore 19:00 e valevole per la sesta ed ultima giornata del torneo internazionale Guinness PRO14 Rainbow Cup.

Zebre Rugby Club ha stabilito i seguenti prezzi per assistere all’incontro:

Posto unico con possibilità di scelta del settore – € 10 in prevendita sul circuito di Ciaotickets*

Under 6 – Gratis

*esclusi i costi dei diritti di prevendita

A partire da quest’oggi i tagliandi per la sfida di venerdì 11 giugno potranno essere acquistati esclusivamente online sul sito web di Ciaotickets, vendor ufficiale di rivendita partner delle Zebre Rugby, o presso uno degli oltre 750 punti vendita abilitati attivi su tutto il territorio nazionale, con possibilità di scegliere il proprio posto nel settore dello stadio.

Clicca, scegli il tuo posto allo stadio e assicurati il biglietto per la partita di venerdì 11 giugno tra Zebre Rugby e Munster

N.B.: In ragione del contingentamento dei posti, e soprattutto al fine di evitare assembramenti il giorno gara, non è prevista la vendita dei biglietti al botteghino dello Stadio Lanfranchi.

Si precisa che la presenza del pubblico allo stadio dovrà osservare le seguenti regole stabilite dalle autorità competenti:

E’ prevista la misurazione della temperatura corporea all’ingresso;

I posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente;

La mascherina va mantenuta sul viso sempre, per tutta la durata dell’evento;

Divieto di assistere all’evento da postazioni in piedi.

Si ricorda, infine, che gli abbonati della stagione 2019/20 che hanno fatto richiesta del voucher per le gare non disputate potranno spendere lo stesso voucher, in tutto o in parte, per l’acquisto del tagliando della sfida col Munster, oltre che per le future partite che saranno aperte al pubblico.

I punti vendita abilitati Ciaotickets a Parma sono:

BAR TABACCHERIA LOTTICI

Piazza Ghiaia 33/D,

Tel. +39 0521 235692

TABACCHERIA AL CAMPUS

Via Bruno Schreiber 15/H

Tel. +39 0521 708011

TABACCHERIA VIZIO E CAPRICCIO

Via Silvio Pellico 20/A

Tel. + 39 0521 982402