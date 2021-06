Old but G-old: un’esperienza di guida in cui il passato si fonde con il futuro

OLD BUT G-OLD: UN’ESPERIENZA DI GUIDA DOVE IL PASSATO SI FONDE CON IL FUTURO. L’EVENTO DEDICATO ALLE YOUNGTIMER, NELL’AMBITO DEL MOTOR VALLEY FEST, ANDRÀ IN SCENA DAL 2 AL 4 LUGLIO A MODENA.

Modena, 3 Giugno 2021 – Canossa Events insieme a #FastCarsSlowFoodTT è lieta di annunciare Old But G-Old, il primo grande rally in Italia per Youngtimer. Un evento, nella sua prima edizione, dedicato al fenomeno emergente e sempre più attrattivo di vetture “giovani” – dagli anni 1980 fino ai 2000 – ma iconiche, che stanno incrementando velocemente il loro valore e sono destinate, per marchio, appeal e caratteristiche, a diventare “trend topic” tra gli appassionati dei motori. Per gli amanti delle quattro ruote e non solo, un appuntamento imperdibile dove poter scoprire e riscoprire ancora una volta il futuro del collezionismo.

Modelli celebri degli anni ’80 e ’90, come la BMW M3 o la Lancia Delta, la Ford Escort RS o la Toyota Celica, la Ferrari F40 o la Lamborghini Diablo, sono capaci di suscitare negli appassionati emozioni indimenticabili. Le Youngtimer ci hanno fatto sognare da ragazzi, le loro immagini hanno tappezzato le pareti delle nostre camere; sono le auto con cui è sbocciata la nostra passione per i motori. Oggi anche chi non ha potuto vivere quel magico periodo, ne subisce il fascino. Le stanno apprezzando appassionati di tutte le età, grazie anche alla loro dotazione di un’elettronica precisa e un’affidabilità simile alle vetture moderne.

Old but G-Old è un viaggio fatto di grandi passioni, adrenalina e motori nel cuore della Motor Valley. Immancabili saranno il piacere della guida attraverso i più suggestivi panorami dell’Emilia-Romagna e le sfidanti prove su strada e in circuito presso l’Autodromo di Varano de’ Melegari per testare le proprie abilità sportive. E poi parate ed esposizioni, ma anche serate di relax con atmosfere tipiche. Questi sono tutti gli ingredienti di G-Old, un grande evento costruito nel cuore di Modena, capitale italiana dei motori e della Motor Valley, per condividere tre intense giornate di adrenalina e passione per i motori!

Il viaggio al volante, creato per 50 vetture, avrà luogo dal 2 al 4 luglio in occasione del Motor Valley Fest, un evento dedicato alla tradizione motoristica che, anche per la terza edizione, avrà come cuore pulsante Modena, città al centro del territorio in cui hanno sede alcune tra le più importanti case automobilistiche nel mondo. Un Festival che nasce per celebrare l’unione perfetta tra la passione per i motori, l’innovazione, la cultura e l’enogastronomia. Una formula che si traduce in un evento diffuso, capace di coinvolgere l’intera città e il territorio circostante con iniziative focalizzate su tre principali tematiche: adrenalina, innovation ed Expo.

Canossa Events insieme a #FastCarsSlowFoodTT ringrazia BMW Italia, main partner e official car dell’evento e Youngtimer e Ruoteclassiche, media partner di G-Old.

Un’avventura fatta di prove in circuito, cronoscalate, parate, stridore di gomme e momenti gourmet: questi gli elementi di una celebrazione unica! Ogni aspetto del viaggio è stato ideato per assicurare ai partecipanti un’esperienza esclusiva ed entusiasmante, nel pieno rispetto della sicurezza.

Per maggiori informazioni, visita il sito: gold.canossa.com

