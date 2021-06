Rizzoli Emanuelli compie 115 anni e festeggia con un nuovo logo e l’ampliamento del plant produttivo di Parma

In occasione del prestigioso anniversario, l’azienda parmigiana conferma la propria crescita raddoppiando la linea produttiva a Parma e investendo in nuove risorse umane con nuove assunzioni pari al 20% del personale dipendente in essere.

Parma, 1 giugno 2021 – 115 anni all’insegna del “Mangiar bene”. Rizzoli Emanuelli, la più antica azienda di conserve ittiche italiana, celebra la sua lunga storia di impresa familiare, è stata fondata a Parma nel giugno 1906 dai fratelli Luigi ed Emilio Zefirino Rizzoli insieme ad Aldo e Antonietta Emanuelli, moglie di Emilio Zefirino.

Rizzoli Emanuelli è cresciuta negli anni grazie alla capacità di rinnovarsi senza dimenticare il legame autentico con la tradizione garantita costantemente della famiglia fondatrice. Attualmente accanto al presidente Antonio Rizzoli, in azienda ci sono il primogenito Massimo, Direttore generale dell’azienda e protagonista dello spot televisivo che racconta come nascono le alici Rizzoli, e il nipote Francesco, figlio di Massimo che assicura così la presenza anche della 5ª generazione della famiglia in azienda e il nipote Raffaele Bianchi.

Rizzoli Emanuelli è oggi una realtà in grande espansione, sia in Italia che all’estero. Quest’anno ha inserito 7 nuove figure professionali nella sede di Parma e, in occasione del prestigioso anniversario, ha ampliato le proprie linee produttive. In particolare, sono stati raddoppiati gli impianti dedicati ai pack flessibili per arrivare a una produzione annua di oltre 6 milioni di pezzi. Questa linea sta crescendo sensibilmente anche grazie alle nuovissime Alici fresche del Mar Cantabrico, le prime dedicate al banco frigo dei supermercati, che per il gusto e il basso contenuto di sale stanno riscuotendo un grande successo di vendite.

Per ricordare i 115 anni di storia dell’azienda, è stato ideato un nuovo logo che esalta i tratti distintivi dell’iconica brand identity rappresentata dai tre gnomi benauguranti. Il nuovo visual unisce i tradizionali elementi decorativi “stelle” e “alici” ai cromatismi oro e blu che caratterizzano il marchio. A questi si aggiungono raggi dorati in stile calligrafico, che creano un impercettibile movimento. Il bianco centrale è il colore che lega i 115 anni al logo originale e rende possibile un’ottima leggibilità. Infine, il contorno dorato attorno allo scudo abbraccia la nuova creatività e la rende un tutt’uno.

“La mia famiglia lavora da generazioni per portare sulle tavole degli italiani il meglio del mare, lo facciamo convinti che storia, esperienza e spirito d’innovazione siano strumenti indispensabili per offrire prodotti di qualità eccellente. Siamo l’azienda più antica del settore, costruita su passione e saperi tramandati di padre in figlio da 5 generazioni e ci piace definirci pionieri, in quanto sono stati i fondatori di Rizzoli Emanuelli a creare la prima industria di conserve ittiche a Parma dove poi si è sviluppato un importante distretto delle Acciughe.

Oggi a 115 anni di distanza stiamo investendo nuovamente sul territorio raddoppiando la linea dei prodotti in pack flessibili con la quale confezioniamo le Alici Cantabriche e del Mar Adriatico, migliorando la linea produttiva della pasta di acciughe e assumendo nuovo personale. Il vero segreto dal 1906? Nulla è cambiato da 115 anni. C’era già tutto quello che serviva per portare sulle nostre tavole un prodotto perfetto”, ha dichiarato Massimo Rizzoli, Direttore Generale di Rizzoli Emanuelli.

Con sede a Parma, Rizzoli Emanuelli è un’azienda storica nel mercato delle conserve ittiche, attiva dal 1906. Elevati standard qualitativi, grande attenzione alla selezione delle materie prime, la scelta di una pesca sostenibile rispettosa dell’ecosistema marino, l’utilizzo di packaging innovativi sono gli asset distintivi di questa società che coniuga nuove tecnologie di produzione con una lavorazione artigianale per mantenere inalterato tutto il gusto fresco di mare e le proprietà nutrizionali dei propri prodotti.

Rizzoli Emanuelli propone un’ampia selezione premium che comprende alici, tonno e sgombro in diverse linee per la famiglia e la ristorazione.

