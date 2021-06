Sp 110: senso unico alternato sul ponte sul Ceno a Varano de’ Melegari

Con semaforo o movieri, dalle 7 di giovedì 3 giugno, per un durata presunta di 2 giorni e comunque fino a fine lavori. Per consentire la sistemazione dei giunti e il rifacimento della pavimentazione.

Parma, 1 giugno 2021 – La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che viene istituito il transito a senso unico alternato sul ponte stradale sovrappassante il torrente Ceno posto sulla Strada Provinciale 110 “Varano-Solignano” in località Varano de’ Melegari dalle ore 7 di giovedì 3 giugno 2021, per un durata presunta di 2 giorni e comunque fino al termine dei lavori.

Il senso unico alternato sarà regolamentato da impianto semaforico in funzione 24h su 24h o in alternativa mediante l’ausilio di movieri durante le ore lavorative.

La misura si è resa necessaria per consentire alla Ditta MAVI srl di Roma di eseguire i lavori di sistemazione dei giunti di dilatazione sul ponte, di rifacimento della pavimentazione stradale lungo il manufatto e lungo la Sp 110 “Varano – Solignano”, per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

In particolare, per l’esecuzione delle opere di fresatura e asfaltatura del ponte è necessario istituire il transito a senso unico alternato per consentire alla Ditta di operare su parte della carreggiata.

Foto: il ponte stradale sulla Sp 110