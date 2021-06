ZUCCHERO: COLDIRETTI ER, BENE SOSTEGNO REGIONE A SETTORE BIETICOLO

Uffici CAA Coldiretti a disposizione per sostegno ai produttori

“Il contributo della Regione fino a 150€/ettaro di bonus in regime de minimis per i produttori di barbabietole da zucchero è un segnale importantissimo soprattutto in aree come il nostro territorio che ha tradizioni bieticole forti e tutte le condizioni per produrre ancora questa coltura, non ultimo un bacino nelle vicinanze dell’ultimo attore dello zucchero 100% italiano, la cooperativa COPROB, con il marchio Italia Zuccheri, unica realtà produttrice e che ha sede a Minerbio, tra Ferrara e Bologna”. È il commento del presidente di Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli che esprime grande soddisfazione per il provvedimento di Viale Aldo Moro che stanzia 1,5 milioni di euro per aiutare gli agricoltori dell’Emilia-Romagna. “Nell’ottica di una filiera strategica per il made in Italy è importante che i produttori possano sfruttare l’opportunità della bietola, sapendo che è ancora possibile incrementare le superficie impegnate con contratti di coltivazione e che il sostegno accoppiato è di una entità decisamente cospicua per la redditività della coltura”.

Gli Uffici CAA sono sempre disponibili a offrire massimo sostegno a questa opportunità. Si potranno presentare le domande fino alle ore 13 del 30/06.