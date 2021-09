Ambulatorio chiuso senza preavviso: le persone interessate saranno assistite in via provvisoria da altri medici di famiglia di Fidenza e Salsomaggiore

Il direttore Deolmi: “Intervenuti subito per garantire la continuità dell’assistenza ai cittadini: ci scusiamo per il disagio provocato da una chiusura senza preavvisi né giustificazioni”

Dopo l’improvvisa chiusura il 21 settembre da parte del medico Dino Pampari dell’ambulatorio di medicina generale, la Direzione del Distretto di Fidenza dell’Azienda Usl è intervenuta tempestivamente per evitare l’interruzione dell’assistenza sanitaria alle persone già seguite dal professionista.

“Innanzitutto desideriamo scusarci con i cittadini interessati per il disagio provocato dalla decisione del medico convenzionato di chiudere l’ambulatorio senza preavvisi né giustificazioni – afferma il direttore del Distretto di Fidenza dell’Ausl, Andrea Deolmi – In attesa di trovare una soluzione definitiva, si è provveduto ad acquisire la disponibilità temporanea degli altri medici di medicina generale dei nuclei di cure primarie di Fidenza e di Salsomaggiore, che ringrazio per il supporto e l’attenzione”.

Gli assistiti di Pampari potranno così rivolgersi, oltre che al servizio di continuità assistenziale (“guardia medica”) nei normali orari di attività notturna, prefestiva e festiva, anche ai medici di medicina generale di Salsomaggiore(la lista completa è disponibile nel sito www.ausl.pr.it cliccando in successione su “come fare per”, “medici e pediatri” e “trova medico”) e di Fidenza.

Per agevolare i medici nella presa in carico, l’Azienda Usl invita gli assistiti interessati a presentarsi con tutta la documentazione sanitaria in loro possesso. Limitatamente ai medici di famiglia di Fidenza, per garantire una migliore distribuzione degli assistiti fra colleghi, le persone con i cognomi che iniziano dalla “A” alla “P” dovranno rivolgersi ai medici del Gruppo “Condivisione medica” (ambulatori Via Bacchini 8 a Fidenza). Tutti gli altri assistiti dovranno invece rivolgersi ai seguenti medici in rete di Fidenza: Giuliano Aliani (ambulatorio a Fidenza in Via Berenini 24), Lorenza Bacchini (Via Malpeli 2), Chiara Bussolati (Vicolo Zuccheri 3), Marilena Chiusa (Via Gramsci 37), Katia Sbuttoni (Vicolo Zuccheri 3), Luigi Toscani (Via Mentana 12).

L’Ausl ricorda che la lista completa di tutti i medici di medicina generale del Distretto di Fidenza, con orari e numeri di telefono, è disponibile nel sito www.ausl.pr.it, cliccando in successione su “come fare per”, “medici e pediatri” e “trova medico”, mentre per eventuali ulteriori necessità di informazioni o indicazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico del Distretto di Fidenza all’e-mail urpfidenza@ausl.pr.it.