Infomobility ed EBX Urban insieme a Parma per la seconda tappa del Campionato Italiano di E-Bike FMI

A pochi giorni dal via della seconda prova delCampionato Italiano di EBX Urban FMI chesi correrà Sabato 25 settembre all’Alé Parma Sport Festival, arriva un’altra importante novità sotto il profilo organizzativo della tappa. Ad affiancare la sfida “elettrica” dei piloti EBX ci sarà anche Infomobility S.p.a. che ha sposato il progetto e la formula agonistica di EBX Urban e sosterrà la prova tricolore al Parco della Cittadella. Infomobility è una società che fin dalla sua nascita nel 2001, gestisce ed affronta in modo innovativo le problematiche legate alla mobilità urbana con servizi e consulenze operative per la Pubblica Amministrazione. Infomobility è inoltre protagonista anche nella ricerca e nella gestione dei finanziamenti della UE con l’apposito Ufficio Progetti Europei che gestisce innovazioni ed implementazioni in partnership con consorzi di altre città ed amministrazioni europee.

Siamo lieti di partecipare a questo evento – ha dichiarato l’Amministratore Unico di Infomobility Michele Ziveri – poiché è nella mission della nostra società la promozione delle buone pratiche per lo sviluppo della mobilità sostenibile, anche attraverso la creazione di nuove collaborazioni e sinergie. L’evento rientra nell’ambito delle attività che realizziamo per sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, alla mobilità ciclabile in questo caso elettrica, come forma di spostamento pulito alternativo all’uso dell’auto privata.

Il promotore del Campionato Italiano Urban EBX targato Federazione Motociclistica Italiana, Marco Comellini ha dichiarato:

“Sono sinceramente orgoglioso di questa partnership con Infomobility e ringrazio sentitamente il Comune di Parma per il prezioso appoggio. Le E-Bike sono ormai una consolidata realtà per la mobilità sostenibile, per il divertimento e anche per lo sport. Con questo appuntamento sono certo di offrire uno spettacolo di grande rilievo tecnico ed agonistico in una città come Parma che da sempre è all’avanguardia nella mobilità alternativa”.